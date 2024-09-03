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Проект «Марафон зарядок» стартовал в рамках Спортивных игр ВЭФ

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Росконгресс

Семь победителей Олимпийских игр и чемпионов мира приняли участие в «Марафоне зарядок». Всероссийский проект стартовал в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума, который проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Организатором проекта является общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Марафон начал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который провел зарядку в гимназии № 2 Владивостока.

«Я люблю проводить время с детьми, они сами могут зарядить энергией. А сегодня мы показали, как правильно заряжаться благодаря спорту. Даже если не получается начать день с зарядки, можно провести ее днем или вечером. Пожелал ребятам всегда следовать этому принципу», – сказал Никита Нагорный.

Церемония открытия марафона прошла в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, возведенном возле СОШ № 78 по федеральной программе «Спорт – норма жизни». Урок спорта в нем провел двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

В церемонии открытия приняли участие руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и министр спорта Приморского края Жан Кузнецов. Незадолго до старта зарядок перед учениками выступила популярная актриса и модель 10-летняя Виола Антонова.

«Мы придаем большое значение возрождению полезных и красивых традиций физической культуры и спорта в стране. Включение такого простого и полезного ежедневного правила, как зарядка в режим дня важно начинать со школы. Массовая культура спорта вырастила не одно поколение мировых чемпионов в России, и мы верим в эффективность их примера для совсем юных ребят, делающих свои первые шаги в спорте», – сказала Екатерина Лещинская.

Зарядки посетили воспитанники спортивных школ Владивостока. Специально для них чемпионы провели импровизированные мастер-классы. Двукратный чемпион мира по боксу Раимкуль Малахбеков продемонстрировал ребятам упражнения для спаррингов, а олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков показал юным лыжникам Владивостока, как правильно кататься на лыжероллерах.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян ответила на вопросы фехтовальщиков. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная провели автограф- и фотосессии.

Марафон зарядок прошел при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс во взаимодействии с правительством Приморского края и администрацией Владивостока.

Подробнее о спортивных событиях ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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