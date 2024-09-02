Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в ВЭФ-2024

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим возглавит официальную делегацию государства на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 3–6 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Официальная делегация Малайзии во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом примет участие в Восточном экономическом форуме. Этот визит знаменует собой углубление отношений между двумя странами», – сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай.

Ожидается, что в состав малайзийской делегации войдут Министр иностранных дел Малайзии Мохамад бин Хаджи Хасан, Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз, главный министр Селангора Амирудин Шари, два заместителя министра, отвечающих за сельское хозяйство и экономику, и другие высокопоставленные должностные лица.