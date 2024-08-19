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Около 100 мероприятий состоится в рамках деловой программы ВЭФ 2024

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Росконгресс

На официальном сайте опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс.

«Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Для Дальневосточного федерального округа разработаны уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах, «Дальневосточная ипотека» и «Гектар». По поручению президента начался масштабный проект реновации 25 дальневосточных городов. Многие из этих мер поддержки обсуждались и разрабатывались на Восточном экономическом форуме. И сам ВЭФ стал одним из инструментов развития дальневосточного макрорегиона. Политики, представители деловых кругов России, десятков других стран уже хорошо знают, что самые важные, стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ. Сегодня мир проходит сложный этап развития, формируется новая структура международных отношений. Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Мы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

«Происходящие в мире глобальные изменения требуют новых подходов к экономическому развитию и кооперации между государствами. Этим обусловлена главная тема Форума – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Если в прошлом году мы подводили итоги десятилетнего развития макрорегиона, то сейчас участникам предстоит обсудить образ будущего Дальнего Востока, обозначить новые направления его развития. Программа ВЭФ-2024 включает порядка 100 деловых мероприятий по самому широкому спектру тем, сформулированных с учетом развития технологий и изменения структуры глобальной экономики. Убежден, что выбранная повестка позволит совместно с нашими партнерами выработать конкретные решения, которые окажут положительное влияние на позиции российского Дальнего Востока как одного из ключевых центров Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь, это будет способствовать повышению уровня жизни в ДФО», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

События блока «Новые контуры международного сотрудничества» будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.

В ходе мероприятий тематического направления «Технологии независимости» состоится обсуждение перспектив укрепления цифровой безопасности, индустрии новых материалов, аддитивных технологий и промышленной робототехники. Кроме того, участники сессий затронут вопросы финансирования «современной энергетики» и судостроительной отрасли России.

В рамках мероприятий блока «Финансовая система ценностей» рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР.

Участники сессий трека «Россия дальневосточная» оценят положение дел в туризме, малом бизнесе, сельском хозяйстве и рыбной отрасли региона, обсудят совершенствование программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», функционирование специального административного района на острове Русский Приморского края, рассмотрят механизм комплексного развития территорий и формирование комфортной городской среды.

Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы «Муравьев-Амурский – 2030», повышение доступности медицинской помощи на Дальнем Востоке, создание условий для роста рождаемости, сохранение традиций и уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также креативные индустрии.

Вопросы развития Северного морского пути, дальневосточной авиации, транспортных коридоров и новых морских направлений станут главными темами для обсуждения в рамках блока «Транспорт и логистика: новые маршруты».

Участники дискуссий тематического направления «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» рассмотрят современные механизмы и практики комплексного развития территорий.

В программу Восточного экономического форума также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.

В стартовый день Восточного экономического форума состоится второй Международный форум «День сокола». Помимо этого, пройдут Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также молодежная программа Дня будущего. Регионы Дальнего Востока 3–8 сентября по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока».

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