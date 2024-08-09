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Более 800 тем для ВЭФ-2024 предложены участниками крауд-платформы Фонда Росконгресс

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Росконгресс

С 15 июля по 4 августа на крауд-платформе идея.росконгресс.рф проходил сбор предложений по темам Восточного экономического форума-2024. В мероприятии приняли участие 990 пользователей платформы. Всего внесены 812 тем, авторами стали 279 человек. В ходе обсуждения поступивших тем было оставлено свыше 2500 комментариев и ответов к ним.

«Восточный экономический форум стал одним из знаковых событий не только в России, но и во всем мире. Во Владивосток приезжают представители десятков стран, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы экономки, социальной сферы, политики, развития культурных связей. Самые важные, стратегические вопросы развития Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждаются именно на ВЭФ. Но Форум – это не просто площадка для обсуждений. Это один из инструментов развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Многие решения и проекты, которые обсуждались на Форуме, были затем реализованы в дальневосточных регионах, а потом и на других территориях нашего государства. И сбор предложений по темам Восточного экономического форума был сделан для того, чтобы не упустить ни одно из важных направлений», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участников проекта волновал широкий круг вопросов. Одной из центральных стала тема международного сотрудничества. В рамках этого направления предлагается обсудить: различные аспекты создания единого экономического пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе; использование потенциала морских портов – существующих и строящихся – в развитии торговых отношений; проведение совместных исследований в регионе; взаимное признание патентов на изобретения; бесшовная международная логистика; организация и развитие совместного производства; создание инвестиционного климата в регионе.

«Активное вовлечение граждан в общественно-деловую жизнь страны – один из главных приоритетов крауд-платформы. Темы, предложенные ее участниками, нашли отражение в опубликованной архитектуре деловой программы Восточного экономического форума. Убежден, что рассмотренные в рамках проекта идеи будут иметь важное значение для дальнейшего развития российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и лягут в основу конкретных решений, направленных на улучшение условий и качества жизни жителей страны и региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Объединяет эти предложения желание участников предугадать выгодные для России пути развития в динамично складывающейся системе современных международных отношений. Участники готовы делиться опытом, идеями, объединять усилия для развития одного из важнейших регионов страны. В комментариях отмечается, как важно использовать потенциал Дальнего Востока и Арктики. Его масштабы еще предстоит изучить, так как данные территории таят в себе много нераскрытых возможностей.

Еще одним популярным направлением обсуждения являются темы, связанные с будущим конкретных территорий Дальнего Востока и Арктики. Участники считают, что уникальность расположения региона требует особенных подходов к его развитию.

Эти темы тесно связаны с вопросами демографии. Для снижения оттока населения и привлечения новых жителей необходимо прорабатывать вопросы:
строительства жилья современного класса; создания новых адресных льготных программ для жителей региона (в т.ч. ипотечных на особых условиях); развития социальной и транспортной инфраструктуры; основания новых городов и населенных пунктов.

Участники крауда понимают, что для развития региона необходимы люди, которые будут жить там, молодежь, образованные кадры. Укрепление инфраструктуры, льготы для живущих там — это возможность поддержать численность населения Дальнего Востока и Арктики.

Велика роль региона в развитии внутреннего туризма. По мнению участников крауда, это связано с самобытностью территории, особенностями ее природного ландшафта, климатом, неповторимостью флоры и фауны. В случае развития инфраструктуры и гостиничного сервиса поток туристов несомненно возрастет, что поможет экономике региона и освоению его территорий. Туризм там может опираться, в том числе, на организацию особых маршрутов и проведение квестов. Туристической мотивацией будет желание преодолеть себя, увидеть отдаленные территории России. Это туризм для сильных духом людей.

Развитие малого и среднего бизнеса – одна из важных тем состоявшегося обсуждения. Расстояния региона делают дорогостоящей доставку товаров, в связи с чем особенно важно создавать местные производства продуктов питания: мясные, рыбные и другие перерабатывающие предприятия.

Отдельно стоит выделить блок тем, связанных с развитием Арктики: обеспечение региона электроэнергией; грузоперевозки в Арктической зоне; обеспечение кадрами; цифровизация и роботизация процессов в экстремальных условиях; экологическая безопасность региона.

В целом завершившийся сбор тем в очередной раз показал, с какой готовностью россияне откликаются на предложение принять участие в обсуждении общественно важных вопросов. Вновь продемонстрирован патриотический настрой, желание повысить авторитет своей страны в международных отношениях и поднять уровень жизни людей.

По итогам мероприятия 25 авторов наиболее востребованных предложений получат приглашение на ВЭФ-2024.

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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