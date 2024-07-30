Павильон «Развиваем Дальний» на ВЭФ познакомит участников Форума с возможностями макрорегиона

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представят павильон «Развиваем Дальний» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024.

Участники Форума, жители Владивостока и гости города смогут познакомиться с возможностями самого большого макрорегиона России и отправиться в интерактивное путешествие по нему. Тематические мультимедийные экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить» расскажут о динамике развития экономики и дальневосточных городов, возможностях для получения высшего и профессионального образования, туристических маршрутах и объектах гостеприимства для отдыха и новых впечатлений.

Каждая тематическая зона будет оснащена мультимедийным оборудованием и наполнена текстовым и видеоконтентом. Так, в зоне «Путешествовать» с помощью VR-устройства посетители смогут увидеть главные дальневосточные достопримечательности, снятые камерами в формате 360, а также познакомиться с видеодневниками участников Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений» и изучить пройденные ими маршруты.

Нейросеть позволит «примерить» на себя дальневосточную или арктическую профессию будущего. Здесь желающие получить работу на новых предприятиях, которые появляются на Дальнем Востоке благодаря преференциальным режимам, смогут построить новый вектор своей карьеры.

Какими в будущем предстоит стать дальневосточным городам, с высоты птичьего полета покажет графическая анимированная «панорама», демонстрирующая узнаваемые инфраструктурные объекты каждого региона, пейзажи и мини-сюжеты. Во время работы павильона на центральных экранах гости смогут увидеть выполненный в «книжном» стиле ролик с объемными иллюстрациями и вдохновиться Дальним Востоком.

Посетители экспозиции «Развиваем Дальний» также смогут продегустировать продукцию, произведенную на «дальневосточном гектаре», узнать, как стать участником программы, бесплатно получить землю и пообщаться с теми, кто уже реализует свои проекты. Также будет представлена продукция, которую производят резиденты преференциальных режимов на созданных предприятиях, в том числе дальневосточные деликатесы.

Здесь же можно будет получить информацию о действующих на территории Дальневосточного федерального округа механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику макрорегиона, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей и реализуемых по поручению Президента России Владимира Путина.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в 2013 году Президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.

«За это время было разработано более 80 федеральных законов. Результат этой работы – создана целостная система управления развитием Дальнего Востока и Арктики. С господдержкой построено более тысячи предприятий, инвесторами фактически вложено в экономику 4,4 трлн рублей. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, приближается к 4 тысячам. Большинство экономических показателей Дальнего Востока существенно превышают среднероссийские. Внедрены специальные инструменты, направленные на улучшение качества жизни людей. С помощью дальневосточной президентской субсидии обновляется и создается новая социальная инфраструктура, обновляются городские пространства. Историческим шансом обновления Дальнего Востока станет выполнение поручений Президента о реновации 25 дальневосточных городов, создании опорных пунктов в Арктике. Люди покупают жилье по льготной дальневосточной и арктической ипотеке, строятся арендные дома. Традиционно на Восточном экономическом форуме мы подводим итоги того, что уже реализовано, и обсуждаем то, что предстоит сделать. Этой же теме посвящена и выставка «Улица Дальнего Востока»», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Гости выставки «Улица Дальнего Востока» получат уникальную возможность увидеть, услышать и попробовать на вкус, что из себя представляет восток России и чем он живет, прикоснуться к его самобытной культуре и познакомиться с людьми, которые связали свою жизнь с этим стратегически важным регионом нашей страны.

IX Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ и выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.