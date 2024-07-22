На выездном мероприятии ВЭФ-2024 в Чите обсудили сотрудничество России, Китая и Монголии

В Забайкальском крае 19–20 июля состоялся внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – выездное мероприятие Восточного экономического форума-2024. В нем приняли участие около 1500 представителей бизнеса, органов власти и экспертов из России, Китая, Монголии и Ирана. Центральным мероприятием стало пленарное заседание «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией». Представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, главы регионов, иностранные дипломаты обсудили совместные инвестиционные проекты, развитие туризма и другие возможности для взаимодействия стран.

Китай и Монголия остаются крупнейшими стратегическими партнерами России на Дальнем Востоке, подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, на фоне геополитических разломов, случившихся в мире в последние годы, взаимодействие с этими странами активно расширяется. В том числе – в политике, экономике, образовании, культуре и других сферах. В частности, вырос товарооборот с Китаем и Монголией, развивается приграничное сотрудничество и логистическая инфраструктура. Особое место в этой работе занимает туризм. По итогам 2023 года к уровню прошлого года дальневосточные регионы стали лидерами в России по темпам роста туристского потока – он почти в четыре раза выше среднероссийских. Причем речь идет не только о внутреннем туризме – большой интерес к российскому Дальнему Востоку проявляют жители Китая и Монголии.

«На Дальнем Востоке созданы уникальные условия для привлечения инвесторов и развития бизнеса. Специальные преференциальные режимы, административные и налоговые льготы уже доказали и доказывают свою эффективность. В общей сложности в сферу гостеприимства инвестируют 300 резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые реализуют проекты на сумму 200 млрд рублей и создают 13,8 тыс. рабочих мест. В их числе и крупные турпроекты, открывающие возможности для экологического, культурно-познавательного, оздоровительного, горнолыжного и круизного туризма. Масштаб и многообразие совместных проектов обеспечивают новое качество взаимодействия. Уверен, что потенциал для нашего сотрудничества во всех сферах безграничен», – сказал Алексей Чекунков в видеообращении к участникам форума.

Экономики России, Китая и Монголии сейчас находятся на подъеме, поэтому сотрудничество между странами имеет огромный потенциал, отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В регионе развивают транспортную и логистическую инфраструктуру – это выводит экономические связи с зарубежными партнерами на новый уровень.

«Забайкальский край из всех регионов-соседей по Дальнему Востоку обладает самой широкой сетью автомобильных и железных дорог, выходящих к границе. При этом наше выгодное положение позволяет сократить на 3000 км расстояние доставки для экспортных грузов по сравнению с доставкой в восточные порты России и таким образом значительно сэкономить на железнодорожных и автодорожных перевозках. Принятые нами планы по расширению погранпереходов и возможностей транспортной инфраструктуры приведут к тому, что к 2030 году наши мощности трансграничной перевозки будут составлять 86 млн тонн, а к 2036 году – 95 млн тонн», – подчеркнул Александр Осипов.

Новый импульс развитию международного партнерства придаст создание международной территории опережающего развития. Соответствующее решение приняли на Восточном экономическом форуме-2023. Она будет расположена в Забайкальском крае – у региона есть 9 потенциальных резидентов, способных принести инвестиции в размере 85 млрд рублей.

«Мы продолжаем работу над законопроектом по созданию международной территории опережающего развития. Рассчитываем на Восточном экономическом форуме-2024 завершить эту работу и принять закон в период осенней сессии», – сообщил председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Взаимодействие по различным направлениям и обмен опытом имеют большое значение для развития партнерских отношений государств, подчеркнул генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай.

«Китай, Россия и Монголия являются соседями и партнерами. Мы объединены общей судьбой. Трехстороннее взаимовыгодное сотрудничество имеет географические преимущества и глубокие традиции, соответствует фундаментальным запросам и интересам народов трех стран», – подчеркнул Ли Хай.

В свою очередь, вице-консул Монголии в Улан-Удэ Чимэд Батбилэг отметил, что взаимодействие трех стран является стратегически важным для их развития. По мнению генерального консула Ирана в Казани Давуда Мирзахани, углубление международных связей неизбежно и необходимо в сложившихся геополитических условиях.

Кроме того, на форуме состоялись панельные сессии, посвященные медицинскому и оздоровительному туризму, формированию новых туристических маршрутов на Дальнем Востоке, а также инвестициям и мерам поддержки при реализации проектов международного и регионального значения.

В рамках культурной программы форума «Новые горизонты» состоялась международная выставка искусств «На Великом чайном пути» – совместную экспозицию составили работы российских, китайских и монгольских мастеров. Кроме того, участникам представили выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова и театрализованное представление «Колыбель моя – золотая Ага». В завершающий день форума прошло торжественное открытие скульптуры «Котел дружбы трех стран». Помимо этого, прошли фотовыставка туристических мест Забайкалья, презентация традиционных изделий и сувениров мастеров региона, мастер-классы по живописи и аппликации.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – это площадка для взаимодействия бизнеса и власти, укрепления международных связей, представления экономического потенциала и туристических возможностей Забайкальского края и всего Дальнего Востока. Форум проводится при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.