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Бурятия на выставке «Улица Дальнего Востока» представит экспозицию, посвященную Байкалу

Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–8 сентября в рамках IX Восточного экономического форума.

В этом году экспозиция называется «Байкал. Бурятия. Место силы». Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Байкал – один в мире. Это визитная карточка Бурятии. Это наша национальная и мировая сокровищница. Республика славится своей уникальной культурой и традициями.
Однако не менее важно и экономическое развитие республики, развитие существующих и старт новых инвестиционных проектов. Сейчас по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Правительством организуется работа по реновации 25 городов на Дальнем Востоке, на территории Бурятии таких города два – Улан-Удэ и Северобайкальск. В регионе появляются новые инвесторы. Развиваются туристические проекты. Об этом и другом, чем славится Бурятия, смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция Республики Бурятии приобретет яркие оттенки культурного многообразия. Крыша основного павильона в стиле буддийского дугана создаст впечатление посещения восточного храма, крупнейший из которых в России находится именно в Бурятии и носит название Иволгинский дацан. На вершине павильона установят буддийскую Ступу Просветления. Подобная установлена на острове Огой. Остров находится в самом центре Байкала, и поскольку на нем никогда не жили люди, то он считается энергетически чистым. Ступа Просветления олицетворяет единение сил природы, и каждый элемент строения отождествляется с той или иной стихией: землей (основание), водой (три ступени), огнем (купол) и ветром (венчающий верхушку шпиль). Ступа на павильоне ярким лучом света направлена в небо. Благодаря такому оформлению и яркой вечерней иллюминации павильон станет точкой притяжения всех гостей выставки.

«Бурятия в шестой раз представляет свои достижения на «Улице Дальнего Востока». Трижды наш павильон становился лучшим. И в этом году мы снова готовы вас удивлять. Вы увидите вертолет Улан-Удэнского авиазавода, медицинские разработки Приборостроительного объединения, биотехнологическую кожу от «Шэнэскин», коллекцию украшений из белого нефрита Oriental Way, продукцию в этно-стиле от ремесленников республики. Познакомитесь с уникальными для Дальнего Востока проектами производства мясокостной муки и коллагена, рапсового масла, самым большим тепличным комплексом. И конечно же, мы покажем богатства природы, культуры и традиций нашего региона», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Внимание будет уделено трехсотлетнему юбилею Кяхты, старинной столицы Великого чайного пути в России, расположенной на границе с Монголией. Когда-то Кяхта была едва ли не самым процветающим поселением, а ее жители – одними из богатейших купцов России. К этому значимому событию приурочено создание отдельной инсталляции торговых кяхтинских рядов – памятника федерального значения. Воссозданные чайные лавки с участием актеров-купцов того времени будут эффектно дополнены интерактивными экранами с лентой музейных и архивных снимков начала прошлого века.

Общий акцент экспозиции Бурятии будет сделан на экологическом туризме и развитии заповедных территорий. Будет оформлена фотозона, добавлены интерактивные игры, пройдет трансляция мультимедийного контента.

Традиционно на выставке «Улица Дальнего Востока» Бурятия показывает работы своих мастеров. Галерея ремесленников Бурятии представит многообразие товаров народных художественных промыслов, а также фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле с тематикой озера Байкал из природных байкальских материалов. Зона дегустаций будет переоборудована и с новым оснащением представит многообразие вкусов продукции местного производства.

Предпринимателей пригласят в зону презентации инвестиционных проектов. Здесь будут представлены ключевые инвестпроекты региона, а также инвестиционные предложения в приоритетных направлениях.

Антресоль второго этажа представит выставку истории и достижений предприятий – обладателей товарного знака «Сделано в Бурятии».

Экспозиция региона традиционно будет наполнена активностями: мастер-классами, выступлениями творческих коллективов и дегустациями. В рамках экспозиции будет поставлена традиционная юрта бурят, где будут представлены традиционные байкальские игры. Внутри юрты гости смогут поучаствовать в презентации атрибутики для традиционных видов спорта и игр народов Бурятии: подержать в руках лук для стрельбы, познакомиться с предметами экипировки борца «бухэ барилдаан», а также сыграть с мастерами в национальные шахматные игры – шатар и шагай наадан.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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