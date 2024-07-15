30 пилотных регионов запустят систему сбора обратной связи от бизнеса в сентябре

Реализацию национального проекта «Производительность труда» и механизмы поддержки инвестиционной активности обсудили на Кавказском инвестиционном форуме, который проходит в Чеченской Республике. Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов провел совещание с регионами СКФО и ЮФО. Особое внимание уделили работе по развитию регионального инвестиционного стандарта.

«Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ. Совместно с Минцифры разработан классификатор обращений из семи категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование. Внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года», – сообщил Мурат Керефов.

Предполагается, что через систему время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а сложные консультации займут 30 дней. Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты – еще один институт стандарта, который помогает решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке.

Система будет работать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Первыми ее внедрят республики Башкортостан, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, а также город Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.

Совершенствование системы обратной связи – часть комплексной работы по развитию регионального инвестиционного стандарта. Она также включает расширение применения бережливых технологий для сокращения клиентского пути инвестора и формирование инвестиционных предложений – готовых проектов под инвестора.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.