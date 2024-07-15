Развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией обсудят на выездном мероприятии ВЭФ в Чите

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2024» – выездное мероприятие Восточного экономического форума – пройдет в Чите и Агинском Бурятском округе 19–20 июля. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«В этом году форум «Новые горизонты – 2024» станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Участники Форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества. Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья», – отметил губернатор края Александр Осипов.

В рамках пленарного заседания «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией» участники обсудят использование уникальной географии Забайкалья и накопленного опыта межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке для развития туризма и привлечения инвестиций, функционирование территорий опережающего развития, реализацию совместных инициатив и проектов, а также принципы современного разностороннего международного взаимодействия.

«В Форуме примут участие представители российских и зарубежных органов власти, а также бизнес-сообщества. Уверен, их совместная работа позволит выработать конкретные решения, направленные на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия во благо Забайкальского края и Дальнего Востока, а темы и вопросы, озвученные в ходе мероприятий, станут хорошей основой для дискуссий на Восточном экономическом форуме», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Кроме того, участники Форума подискутируют на тему медицинского и оздоровительного туризма, формирования новых туристических маршрутов на Дальнем Востоке, инвестиций и мер поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения.

Также на Форуме состоится встреча Александра Осипова с иностранными делегациями, представителями деловых, научных и общественных кругов. На повестке дня – инвестиционная привлекательность региона, планы его развития, укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе культурной программы участники Форума смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя – золотая Ага» и торжественное открытие скульптуры «Котел дружбы трех стран». Помимо этого, запланировано проведение фотовыставки туристических мест Забайкалья, выставочная презентация традиционных изделий и сувениров мастеров региона, а также различные мастер-классы.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – это площадка для взаимодействия бизнеса и власти, укрепления международных связей, представления экономического потенциала и туристических возможностей не только Забайкальского края, но и всего Дальнего Востока. Форум проводится при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс.

IX Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.