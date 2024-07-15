Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией обсудят на выездном мероприятии ВЭФ в Чите

close
100%
Росконгресс

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2024» – выездное мероприятие Восточного экономического форума – пройдет в Чите и Агинском Бурятском округе 19–20 июля. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«В этом году форум «Новые горизонты – 2024» станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Участники Форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества. Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья», – отметил губернатор края Александр Осипов.

В рамках пленарного заседания «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией» участники обсудят использование уникальной географии Забайкалья и накопленного опыта межрегионального сотрудничества на Дальнем Востоке для развития туризма и привлечения инвестиций, функционирование территорий опережающего развития, реализацию совместных инициатив и проектов, а также принципы современного разностороннего международного взаимодействия.

«В Форуме примут участие представители российских и зарубежных органов власти, а также бизнес-сообщества. Уверен, их совместная работа позволит выработать конкретные решения, направленные на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия во благо Забайкальского края и Дальнего Востока, а темы и вопросы, озвученные в ходе мероприятий, станут хорошей основой для дискуссий на Восточном экономическом форуме», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Кроме того, участники Форума подискутируют на тему медицинского и оздоровительного туризма, формирования новых туристических маршрутов на Дальнем Востоке, инвестиций и мер поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения.

Также на Форуме состоится встреча Александра Осипова с иностранными делегациями, представителями деловых, научных и общественных кругов. На повестке дня – инвестиционная привлекательность региона, планы его развития, укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе культурной программы участники Форума смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», выставку современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя – золотая Ага» и торжественное открытие скульптуры «Котел дружбы трех стран». Помимо этого, запланировано проведение фотовыставки туристических мест Забайкалья, выставочная презентация традиционных изделий и сувениров мастеров региона, а также различные мастер-классы.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – это площадка для взаимодействия бизнеса и власти, укрепления международных связей, представления экономического потенциала и туристических возможностей не только Забайкальского края, но и всего Дальнего Востока. Форум проводится при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс.

IX Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Картина дня
Аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия
Военная операция на Украине, день 873-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 873-й день
Орбан предложил лидерам ЕС план урегулирования конфликта на Украине
Срок ремонта автомобиля по ОСАГО решили увеличить
Выпуск Lada Vesta Sportline остановлен
В Кремле не знают подробности предложения Орбана лидерам ЕС по урегулированию на Украине
В Кремле ответили на вопрос о контактах с Трампом после покушения
Новости и материалы
Экс-солистка SEREBRO случайно слила свой номер
В России заявили, что покушение на Трампа сделало его «героем и мучеником»
Ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание
В Кремле отреагировали на новость о письме нобелевских лауреатов об Украине
Ученый назвал основной фактор, указывающие на наличие сознания
В России приостановлено производство автомобилей Haval
Экс-футболист Жирков рассекретил пол будущего ребенка
Израиль отверг все предложения ХАМАС в соглашении о перемирии в Газе
Песков высказался об уровне безопасности Путина после покушения на Трампа
Врачи рассказали, почему горячий кофе полезнее холодного
Стало известно, сколько денег правительство России выделило медалистам Игр БРИКС
Джиган рассказал, зачем пукнул в лицо: «Не пукнул, а пернул»
«Лужа крови, зрители в шоке»: акробат упал и разбился в ростовском цирке
Петербуржец попал в больницу с черепно-мозговой травмой после посиделок в пабе
В России заметно выросли цены на новое малогабаритное жилье
Спасатели завершили работы по поиску тел членов экипажа самолета, упавшего в Подмосковье
Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Беллингем со злости пнул контейнер с водой после поражения в финале Евро-2024
Все новости
Главком ВСУ выехал с проверкой мотопехотной бригады из-за потерь
Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу на случай конфискации российских активов
Есть ли сознание у животных? Интервью с нейрофизиологом Александром Капланом
Нейрофизиолог Каплан — о конференции в Катманду, посвященной сознанию у животных
Военного, устроившего стрельбу по сослуживцам, задержали под Грайвороном
«Снизить градус». Байден в связи с покушением на Трампа призывает всех успокоиться
Байден на фоне покушения на Трампа призвал «снизить градус» в политической жизни
Марина Ярдаева
Почему на нашем такси мы далеко не уедем?
Как Испания победила Англию в финале Евро и установила рекорд
«Главком ВСУ не верит в победу»: почему в Раде сомневаются в Сырском
RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с РФ
На что теперь похож отдых в Абхазии
Как отдохнуть в Абхазии в 2024 году
«Я — мамочка, которая плачет на концертах дочери». Глюк'oZа — о новом шоу, детях и своей книге
Певица Глюк'oZа анонсировала выход нового альбома
«Машина убийств»: в МИД России нашли «американский след» в покушениях на Путина
Захарова сообщила, что покушение на Путина готовилось на деньги США
«Суицид демократии»: как в России, США и мире восприняли покушение на Трампа
Представитель МИД Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния
«Пережил нападение — победил на выборах»: что означает покушение на Трампа
Политолог Блохин: покушение на Трампа даст ему преимущество на выборах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами