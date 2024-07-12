Опубликована расширенная деловая программа форума «Здоровое общество-2024»

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Форум состоится 24-25 июля 2024 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организаторы мероприятия — экосистема фонда «Росконгресс» «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Один из векторов, который лег в основу программы форума «Здоровое общество-2024», — это поставленный президентом страны курс на увеличение продолжительности здоровой активной жизни россиян. Форум объединит ведущих экспертов индустрии здоровья, представителей государственной власти, профессионального сообщества и лидеров мнений в сфере охраны здоровья для развития сотрудничества, продвижения новых подходов в области активного долголетия и повышения качества жизни граждан.

Повестку форума сформируют вопросы повышения продолжительности жизни, ментального здоровья, популяризации ценностей здорового образа жизни, культуры массового спорта, правильного питания и комплексного подхода к сотрудничеству во имя здоровья и благополучия человека. Только объединив усилия, можно достичь настоящего прогресса. Этот Форум призван также представить участникам практические решения для улучшения здоровья общества, современные технологии здравоохранения», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Программа мероприятия включает в себя два тематических трека: «Медицина для активного долголетия» и «Ключевые составляющие здорового образа жизни». Также 25 июля 2024 года на полях форума «Здоровое общество – 2024» при поддержке Совета Евразийского женского форума состоится I форум «Женщины за здоровое общество».

В трек «Медицина для активного долголетия» вошли такие сессии, как «Заглянуть за грань возможного: можно ли «заморозить» процессы старения», «Инвестиции в здоровье человека будущего», «Комплексный подход к сотрудничеству во имя здоровья и благополучия человека», «Кто они, медицинские кадры будущего?», «Только вместе. Врачи и пациенты против диабета», «Как предотвратить развитие заболеваний в современном мире? Век живи, век учись жить здорово», «ЗОЖ на рабочих местах: роль социально ответственного бизнеса в формировании здорового общества», «Технологии здоровьесбережения как ответ на глобальные вызовы современности», «На шаг впереди. Инновации в фармацевтике, определяющие наше будущее».

В трек «Ключевые составляющие здорового образа жизни» вошли сессии «Актуальные вопросы нейронутрициологии. Каким должен быть рацион питания современного человека?», «Движение равно жизнь», «Культура питания в России: привычка или традиция?».

В рамках трека состоится открытый диалог с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко «То, что министр прописал», а также мастер-класс «Тренды, меняющие нашу жизнь» и арт-перформанс «Искусство как лекарство», который будет проходить в сопровождении инструментального оркестра. В процессе арт-перформанса директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представит доклад на тему того, как именно нейронаука объясняет влияние терапии искусством на здоровье человека, можно ли использовать искусство как полноценное лекарство и профилактировать с его помощью заболевания.

Пленарная сессия форума «Здоровое общество-2024» — «Как найти ключ к долгой, здоровой и счастливой жизни?» посвящена новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Модератором пленарного заседания выступит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

I форум «Женщины за здоровое общество» – мероприятие, которое объединит женщин-лидеров со всей страны, занятых в социальной сфере и отрасли здравоохранения, а также женщин-амбассадоров ценностей здорового образа жизни и имеющих перспективные проекты по улучшению качества жизни населения для решения новых задач, которые стоят сейчас перед обществом. Среди этих направлений – защита материнства и детства, продвижение здорового образа жизни, борьба со стрессом, табакокурением и алкоголизмом, укрепление здоровья трудоспособного населения и профилактика заболеваний. Каждая участница Форума является организатором локальной, региональной, федеральной или международной инициативы по сохранению здоровья в различных аспектах.

В деловую программу форума «Женщины за здоровое общество» вошли такие сессии, как «Здоровая семья как основа политики народосбережения», «Стресс и здоровье в цифровую эпоху», «Социальные проекты, меняющие жизнь к лучшему», «Разговор по душам. Какой себя видит женщина в здоровом обществе?».

Стратегическая сессия форума «Женщины за здоровое общество: тренды и инициативы для активного долголетия» состоится при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Модератором стратегической сессии выступит председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

Официальный сайт мероприятия: forumhealth.ru.

Теltgram-канал: t.me/healthy_project.