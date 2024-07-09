В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Медиаменеджер России»

В ресторане «Белладжио» 4 июля состоялось главное медиасобытие года – церемония награждения лауреатов XXIV Национальной премии «Медиаменеджер России».

Номинировалось более 80 управленцев от медиа, рекламы и коммуникационного бизнеса. Среди участников были представители таких компаний, как Rambler&Co, СберСеллер, «Газпром Медиа Холдинг», Медиахолдинг М1, «Русская Медиагруппа», Медиагруппа «Комсомольская правда», «Российская газета», «Вечерняя Москва», ИД «АиФ», «СберМаркетинг», OZON, «Детский мир» и другие.

Итак, в этом году лауреатами Премии «Медиаменеджер России» стали:

Гран-при

Тинатин Канделаки, управляющий директор ГПМ РТВ, «За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов»



За вклад в развитие отрасли

Иван Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, «За большой вклад в развитие медиа и многолетнюю профессиональную деятельность»



Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер «Норм Продакшн», «За личный 25-летний вклад в развитие российского медиарынка и выдающиеся результаты в создании развлекательного контента для различных медиасред»



Инна Архипова, управляющий партнер TVIN marketingservices, «За вклад в развитие отрасли»



Сергей Трофименко, генеральный директор Пойнт Пассат, «За вклад в развитие отрасли общественных связей»



Полный список лауреатов размещен на официальном Telegram-канале и сайте премии.

В этом году мероприятие состоялось в новом формате. Перед началом церемонии – приветственный коктейль с фруктами и легкими закусками. В неформальной обстановке за бокалом игристого от «Дербент вино» и легкими закусками собрались более 500 гостей. Опытный бренд-амбассадор от «Дербент вино» провел дегустацию классных вин, рассказал о виноделии разных регионов и между делом научил выбирать лучшее в ближайшем магазине.

После официальной части церемонии награждения на летней веранде ресторана «Белладжио» гостей ожидал гастротур по Италии в центре Москвы. Шеф-повар Станислав Арсютин удивил блюдами авторской кухни.

Как заявил Джемир Дегтяренко, председатель Оргкомитета и учредитель премии, «Оргкомитет договорился с Гидрометцентром – церемония награждения пройдет без осадков!»

Традиционно ведущими торжественной церемонии награждения были Мурзилки LIVE, которые на закрытии официальной части исполнили зажигательную песню про БАМ. Джемир Дегтяренко прокомментировал: «Она так актуальна! Можно провести параллель: комсомольцы строили БАМ, и мы все вместе с вами делаем великое дело! Благодарю партнеров и спонсоров за оказание помощи в продвижении и проведении Премии «Медиаменеджер России».

В этом году свои чайки обрели более 60 лауреатов Премии.

Джемир Дегтяренко: «Поздравляю лауреатов с заслуженным медийным Оскаром! Надеюсь, это не последняя ваша награда. А номинантам, которые не выиграли, – не останавливаться и добиваться победы в следующем году!»

Медиахолдинг Rambler&Co – стратегический медиапартнер мероприятия.