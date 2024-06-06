Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ

Телеканал RT проведет собственную сессию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В дискуссии под названием «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» по онлайн-связи примет участие экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, которого сняли в США с рейса, не дав вылететь на форум в Россию. Кроме того, на сессии выступят экс-помощница Джо Байдена Тара Рид, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

«Когда мое правительство отказало мне в возможности лично выступить в Санкт-Петербурге, мое разочарование было велико. Однако благодаря чуду современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с теми идеями, которые он несет», — сказал Скотт Риттер.

Сессия RT пройдет 7 июня в рамках трека «Переход к многополярной модели мировой экономики». Прямая трансляция дискуссии будет доступна по ссылкам на RuTube, в VK и OK.

Участники сессии обсудят многолетнюю PR-кампанию Запада по демонизации России — удалось ли убедить жителей стран НАТО в том, что Россия представляет для них опасность и существует ли консенсус среди стран ЕС и США.

«Западная пропаганда терпит крах. Руководство США продолжает упорствовать в своих попытках выставить Россию злодеем, врагом, однако американцы больше не верят этому вранью. Как сказал Владимир Путин, «бал вампиров заканчивается». Наступает время новых идей, время заката западной гегемонии. Впереди поистине многополярный мир», — сказала Тара Рид, писатель, публицист, экс-помощница Джозефа Байдена.

Помимо Скотта Риттера и Тары Рид, в дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль; блогер, политический комментатор Джексон Хинкл и председатель немецко-российской организации «Диалог Бисмарка», внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

Модератором сессии выступит ведущая и корреспондент RT Оксана Бойко.