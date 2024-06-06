Сессия «Новый российский lifestyle: российское вино» наметила потребительские тренды на ПМЭФ 2024

Сессия посвященная российскому вину как стилю жизни и части индустрии развлечений прошла на тематической площадке «ВиноГрад» 5 июня.

Темой работы сессии стал поиск возможных точек пересечения интересов виноделия, гастрономии и индустрии развлечений в целом, важность ориентации на конечного потребителя и повышения внимания к маркетингу и каналам продвижения. Совместными усилиями участники прений постарались определить потенциал развития культуры потребления российского вина. Модератором сессии выступил Владислав Маркин, сомелье, винный консультант журнала «Москвичка».

Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева поделилась опытом интеграции российского вина в лайфстайл-периодику и организацию мероприятий, связанных с гастрономией и с люксовым образом жизни. Влада Лесниченко, винный промоутер, автор статей о вине, рассказала об актуальных направлениях маркетинга вина в ресторане, в том числе анонсировала начало сбора заявок Независимого рейтинг винных карт Russian Wine Awards, существующего с 2016 года.

В 2024 году рейтинг будет посвящен российским винам сразу в нескольких номинациях. Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» отметила важность направленности винного маркетинга на конечного потребителя. В качестве примера Гончарова привела рекорд туристической посещаемости, установленный «Абрау-Дюрсо»: из 1 млн винных туристов, посетивших Краснодарский край в 2023 году, 600 000 побывали на головном предприятии Группы Компаний.

Исполнительный директор аналитического центра «НАФИ» Людмила Спиридонова привела данные исследования потребительских винных трендов за 2023 год, проведенного РСХБ И НАФИ, более чем в 70 российских регионах.

По словам Спиридоновой, в тройку винных предпочтений россиян (при условии приобретения не реже раза в месяц) входят красное сухое (62%), красное полусухое (61%), игристое (46%) и красное полусладкое (46%) вина. Лидером по присутствию российского вина среди них стала категория игристых вин (70%). В целом тенденция предпочтения российского вина потребителем показывает рост: 23% стараются выбирать вино произведенное в России, 27% сказали, что будут стараются выбирать российское чаще.

Владелец и основатель винного бара Bigati Bar Алан Бигати подтвердил статистические данные: «Российское вино – тренд. Мы, профессионалы, часто хотим видеть в трендах то, что любим сами, но российское вино, – тренд объективный, это то, чем больше всего интересуются люди, приходя в винный бар или ресторан, в нашем баре – это 15% всех продаж в нашем баре. я не сторонник того, чтобы вводились квоты на российского вино в картах, нужно больше развивать пропаганду потребления». В качестве развиваемого канала ресторатор привел пример своего проекта Bigati Fest, суммарно набравшего 11 000 посетителей в 12 российских городах.

Одним из наиболее громких выступлений сессии стало выступление Генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павла Шинского, который объявил о создании новой национальной премии в сфере досуга и туризма «Культово».

Премия начнет присуждаться со следующего, 2025 года. Торжественная церемония вручения наград будет проводиться в рамках ПМЭФ под эгидой Фонда «Росконгресс» и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Организационный комитет премии возглавит Морис Леруа, консультант по развитию проекта «Большая Москва», бывший министр по развитию городов Франции.

Премия объединит несколько направлений: рестораны, гостиницы, виноделие, энотуризм, спорт. Результаты в каждой номинации отметят знаком «Культово». В рамках развития премии также будет запущено цифровое приложение «Компас365», включающего в себя сканер этикеток и каталог российского вина, полная версия которого анонсирована на конец 2024 года. «Функция автоматического отображения профессиональных рейтингов позволит ознакомиться с лучшими российскими винами», – сказал Шинский. Также он объявил о скорейшем выпуске картографического атласа, посвященного российским винодельческим регионам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Соорганизатор – АО «Россельхозбанк».