Международный бизнес получил возможность искать на специальной онлайн-площадке МСП-партнеров в России

Корпорация МСП совместно с Фондом Росконгресс запустила в полноценную эксплуатацию «Площадку бизнес-партнерств» на Цифровой платформе МСП.РФ. Она создана для того, чтобы иностранные компании из любой точки мира могли найти МСП-партнеров в России.

Новая онлайн-площадка позволяет иностранным компаниям размещать свои потребности в различных товарах, вести поиск клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей, организовывать презентации проектов потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получает доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях.

«Видя большой спрос зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, мы вместе с фондом «Росконгресс» запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию «Площадку бизнес-партнерств». На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для использования функционала «Площадки бизнес-партнерств» необходимо пройти верификацию. Это делается в личном кабинете Фонда Росконгресс. После завершения этой процедуры зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, в том числе через доступ к информации о более 5,5 тыс. проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также возможности размещать информацию о себе.

Напомним, «Площадку бизнес-партнерств» в тестовом режиме запустили Корпорация МСП и Фонд Росконгресс в рамках российско-китайского «Экспо» в Харбине 17-21 мая. Онлайн-сервис размещен на Цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.