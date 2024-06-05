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Пресс-релиз

Вышел выпуск официального приложения журнала ПМЭФ «Чемпион-клуб»

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Евгений Реутов/Фонд Росконгресс

Программа Спортивных игр Петербургского международного экономического форума с каждым годом объединяет все больше мероприятий. Спортивная программа ПМЭФ отражает все актуальные вопросы развития отрасли и полностью синхронизирована с главной темой форума. Для презентации всей масштабной линейки событий Игр спортивная платформа Фонда Росконгресс подготовила выпуск «Чемпион-клуба» – приложения к официальному изданию ПМЭФ.

«Это событие служит верной приметой того, что спорт на крупнейшем деловом событии года занял свое значимое место, равно как в жизни его участников, компаний и организаций», – отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев дал «Чемпион-клубу» одно из первых обстоятельных интервью в новой должности. Он рассказал, как спорт будет представлен на ПМЭФ и обозначил приоритетные задачи развития отрасли. Михаил Дегтярев особо подчеркнул роль ПМЭФ в тестировании новых международных форматов.

Тренд на новые проекты, в том числе в международном формате, задают российские боксеры во главе с президентом Международной ассоциацией бокса Умаром Кремлевым. Как это происходит на фоне попыток МОК сохранить свою монополию на спорт – читайте в материале «Центр прогресса».

Еще одним трендом стал медиаспорт. Матчи команд блогеров, селебритри и бывших спортсменов собирают миллионы просмотров. Медиалиги развиваются в футболе, хоккее и баскетболе. Как они монетизируют внимание аудитории – в материале «Расчет на массы». А уже 6 июня обсуждение этой темы продолжится на ПМЭФ на сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал».

19,1 млрд рублей – столько получили 123 всероссийские федерации и лиги от букмекеров. Прозрачным распределением средств занимается Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Теме целевых отчислений посвящена серия материалов. Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский рассказал, как букмекеры поддерживают новую систему соревнований, и почему для индустрии важен форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который проводит Минспорт, ЕРАИ и Росконгресс.

Читатели журнала узнают, сколько заработали самые успешные спортсмены Спартакиады сильнейших, как питаются участники многодневной велогонки «Золото Ладоги», и какие необычные рекорды установили участники фестиваля скорости «Жигулевская миля» и многое другое.
И, конечно, в выпуске представлен гид по спорту на ПМЭФ: в каких турнирах и гала-матчах сыграть, какие соревнования посмотреть, а также когда пройдут спортивные сессии и что интересного будет в спортивном кластере на выставке форума.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

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