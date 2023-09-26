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Rambler&Co провел исследование изменения настроения россиян осенью

Исследование: 58% россиян верят в «осеннюю хандру»

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<b>Коридор осени</b><br>Калининградская область

Коридор осени
Калининградская область

Анастасия Радюк/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Более половины (58%) россиян верят, что существует такое явление, как «осенняя хандра» и отмечают, что их настроение в это время года становится менее радостным. 31% чувствую себя как обычно, а у 11% респондентов настроение осенью только улучшается.

Более подробно о своем самочувствии мужчины и женщины отвечали раздельно.

Мужчины больше всего ценят в осени красоту природы (32%). Пятая часть (20%), напротив, любит оставаться дома, проводя время за фильмами и сериалами. 16% нравится ездить в отпуск в бархатный сезон, 10% – носить теплую одежду, 8% – читать книги, 6% – есть еду из подаренных родственниками или друзьями кабачков, по 4% – пробовать «осенние» вкусы в ресторанах и заводить новые знакомства.

При этом 61% мужчин не принимают никаких превентивных мер, чтобы лучше себя чувствовать осенью. 15% начинают принимать витамины, 14% меняют обстановку, 7% уезжают в отпуск, а 3% справиться с хандрой помогает покупка новых вещей.

Женщины ценят природу чуть меньше – таких 28%. Проводить время дома любят 18%, а уезжать в отпуск – 15%, почти столько же, сколько и мужчин. Но женщины больше любят читать книги, укрывшись пледом (14%), каждой десятой (10%) нравится носить теплую одежду, 7% – готовить еду из подаренных кабачков, 6% – пробовать «осенние» вкусы в заведениях. На романтику женщин не тянет – новые знакомства в это время года хотят завести лишь 2%.

Женщины чуть больше заботятся о себе в осенний период. 51% справляются сами. 18% начинают принимать витамины, 13% необходима смена обстановки, 10% помогает шопинг, 8% – отпуск.

В минусах осени мужчины и женщины единогласны. 36% не нравится, что рано темнеет, 32% не любят похолодания. 11% отмечают, что становится меньше интересных событий, 8% сложнее высыпаться, у 7% прибавляется работы, у 6% все друзья становятся домоседами.

В этом году почти половина (49%) респондентов не собираются обновлять осенний гардероб. Остальные уже запланировали покупки: 17% готовы потратить на это от 5 000 до 10 000 рублей, 11% – от 10 000 до 20 000 рублей, еще 11% – до 5 000 рублей. 7% закладывают в бюджет более 30 000 рублей, 5% – от 20 000 до 30 000 рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 сентября 2023 года, охват составил 191 857 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

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