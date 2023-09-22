Определены победители ежегодной премии «Proba Awards 2023»

В 2023 году на участие в конкурсе лучших PR-практик, который организует и проводит SPN Communications, подали 235 заявок.

Международная коммуникационная премия «Proba Awards 2023» определила лучшие проекты в сфере PR — торжественная церемония награждения состоялась 21 сентября в Grand Hotel Europe в рамках форума «Baltic Weekend 2023». В этом году на участие в премии было подано 235 заявок.

Открыл церемонию вручения наград генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Proba Awards Андрей Баранников: «Я не помню на своей памяти столь ожесточенных споров среди жюри, как это было сегодня. Уровень проектов в этом году был настолько высоким, что мы сегодня заседали в два раза дольше, чем было на это отведено».

Жюри уделили большое внимание не только креативу и формальным сторонам оценивания, например, достижения поставленных целей проекта, но и описанию идеи реализации проекта, трудностей, через которые прошла команда, и, конечно, новый опыт, который демонстрирует проект.

Победителями стали: в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» – проект Philin Philgood «Мой сайт»; в номинации «Продвижение территорий» – проект ОМК «Выкса-фестиваль – фестиваль городской культуры»; в номинации «Просвещение и образование общества» – проект Р.И.М. «Чувашская биеннале современного искусства»; в номинации «PR в сфере устойчивого развития» – проект AFFECT & СИБУР «Экочелла»; в номинации «Корпоративные медиа» – проект Лента «Корпоративный информационный портал «стойка информации»»; в номинации «Корпоративные коммуникации» – проект Ozon «Антикризисные коммуникации в связи с пожаром на складе в Подмосковье»; в номинации «Внутренние коммуникации» – проект СИБУР «Сказки Сибура»; в номинации «Маркетинговые коммуникации» – проект Авито «Новогодние обещания с Авито»; в номинации «Корпоративная социальная ответственность» – проект Тинькофф «Близко к сердцу»; в номинации «Media Relations» – проект Pro-vision communications «Спасти рядового Пушкина: против течения»; в номинации «Digital & Social Media» – проект Тинькофф «Медведи, утки и капибары: как объединить айтишников в России с помощью мемов и тотемов»в номинации «Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший практический коммуникационный проект» – проект Коллектива студентов СПБПУ «Всероссийская онлайн-школа медиа волонтеров «MediaVOL»»;в номинации «Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший теоретический коммуникационный проект» – проект Есении Юшковой и Софьи Скворцовой из ТГУ «Любовь с первого рабочего дня»; выбор государственного Эрмитажа – Вконтакте и их «Проект по сбору средств на реставрацию костюма Петра Великого»; специалистом года становится Айта Лузгина с кейсом «Проектный директор Digital агентства «Интериум»»; в номинации «Effective Grand Prix» – проект торговой сети «Пятерочка» «Центры местного сообщества»; в номинации «Creative Grand Prix» – проект Braininggroup & МТС «МТС - работа без драмы»;