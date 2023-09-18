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Открыта регистрация представителей СМИ на Российскую энергетическую неделю – 2023

Заявку на участие в РЭН-2023 могут подать журналисты и блогеры

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Фонд «Росконгресс»

С 18 сентября по 2 октября 2023 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на мероприятия международного форума «Российская энергетическая неделя» 2023 года. РЭН-2023 пройдет с 11 по 13 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы пройдут 11 и 12 октября, 13 октября станет Молодежным днем.

Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на
официальном сайте Российской энергетической недели rusenergyweek.com в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на сайте РЭН и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.

В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Организаторами форума являются фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Официальный сайт РЭН: rusenergyweek.com.

За новостями мероприятия и отрасли можно следить на официальной странице РЭН во «ВКонтакте».

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