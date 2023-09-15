На ВЭФ-2023 прошла сессия под эгидой Российского форума индустрии дизайна

Предпосылки и стоп-факторы индустрии промышленного дизайна, а также перспективы этой отрасли обсудили участники сессии «Промышленный дизайн для Дальнего Востока: возможности, влияние, вызовы. Как создать новую промышленность?», которая прошла под эгидой Российского форума индустрии дизайна в рамках VIII Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская в ходе дискуссии отметила: «В современной России промышленный дизайн может помочь не только в развитии отдельных бизнесов, но и стать инструментом создания суверенных брендов. И здесь важна поддержка государства. Мы предлагаем введение в нормативную базу обязательного этапа разработки дизайн-проекта при проектировании и постановке на производство товаров и промышленных изделий. На Дальнем Востоке эти затраты можно субсидировать, оказывать грантовую поддержку. Это поможет как в развитии промышленности региона, так и дизайн-студий».

При этом она подчеркнула, что эффективная деятельность по созданию нового продукта будущего с использованием технологий промышленного дизайна возможна только при предметном интересе индустриальных компаний.

«Генерал-губернатор Приморья Муравьев-Амурский впервые увидел бухту, где позднее расположился Владивосток, он сказал: «прекрасная бухта, отсюда и владеть Востоком». Мне кажется, что эту крылатую фразу можно перенести и на промышленный дизайн. Прекрасный объект промышленного дизайна – Порт Владивосток – может стать той точкой, которая позволит создать новый образ всей инфраструктуры вокруг», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова. Она добавила, что вопросам развития промышленного дизайна будут посвящены дискуссии в ходе запланированного на апрель 2024 года Российского форума индустрии дизайна.

Участниками дискуссии также стали учредитель ООО МИНПРУС Андрей Иванцов, основатель и руководитель дизайн-бюро Da-sein Bureau Иван Цветков, основатель и организатор Фестиваля дизайна, архитектуры и искусства Vladivostok design week Юлия Мешкова, генеральный директор Дальрыбтехцентр Артем Шевченко. Модератор сессии – управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.