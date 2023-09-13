На Дальнем Востоке обсудили возможности железнодорожной логистики

В рамках деловой программы Восточного экономического форума состоялась экспертная дискуссия «Железнодорожная логистика нового времени. Реалии, вызовы и возможности». Форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.

В сессии приняли участие: помощник президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Приморского края Валерий Прокопчук, заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко, заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У, заместитель генерального директора – начальник центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило, генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе, генеральный директор АО «УгольТранс» Хасян Зябиров, генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров и другие.

Модератор встречи — телеведущая, заместитель исполнительного директора по связям с общественностью ЕСП Марианна Ожерельева.

«Сегодня только непосредственно инфраструктура железных дорог находится в ведении государства. Весь подвижной состав — теперь под руководством частного сектора. И один из ключевых вопросов, который мы решаем – это поиск путей взаимодействия и сотрудничества государства и частного сектора в этой области. Важно, чтобы государство не мешало бизнесу входить в это сотрудничество и находить пути эффективного взаимодействия», — отметил помощник президента РФ, секретарь госсовета Игорь Левитин.

Сегодня отечественная транспортно-логистическая отрасль развивается в новой экономической реальности. Переориентированы с Запада на Восток экспортные и импортные грузопотоки, появляются новые логистические маршруты, получили импульс проекты по модернизации инфраструктуры международных транспортных коридоров. Несмотря на инфраструктурные ограничения, динамично развиваются контейнерные перевозки, которые прирастают в объемах из года в год. Инвестиции контейнерных операторов в развитие транспортно-логистических центров и морских терминалов напрямую влияют на ВРП регионов, в частности Приморского края.

«Важным событием для отрасли стало утверждение программы транспортно-логистических центров, благодаря этому сегодня виден каркас, который будет создан по стране с разворотом логистики на Дальний Восток. Наша компания уже реализовала ряд проектов в центральном транспортном узле, в прошлом году открыли терминал в Екатеринбурге, в этом году откроем в Новосибирске и в следующем году — первый этап Артема. Поддержка и согласованность действий с РЖД – это основа эффективного взаимодействия с государством. Новый формат ТЛЦ – это уверенный фундамент для будущего отрасли. В рамках своей инвестпрограммы мы продолжим строить терминальную инфраструктуру, которую мы задумали», — подчеркнул генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Участники встречи обсудили, какова роль контейнерных перевозок в социально-экономическом развитии страны и кто с кем сегодня конкурирует на железной дороге, насколько развита отечественная железнодорожная и портовая инфраструктура, как изменились транспортно-логистические потоки и какие появились новые международные маршруты, а также как зарубежные партнеры оценивают потенциал сотрудничества с Россией.