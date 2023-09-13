Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

На Дальнем Востоке обсудили возможности железнодорожной логистики

На ВЭФ состоялась сессия, посвященная железнодорожной логистике нового времени

close
100%
«Росконгресс»

В рамках деловой программы Восточного экономического форума состоялась экспертная дискуссия «Железнодорожная логистика нового времени. Реалии, вызовы и возможности». Форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.

В сессии приняли участие: помощник президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства Приморского края Валерий Прокопчук, заместитель председателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко, заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У, заместитель генерального директора – начальник центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило, генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе, генеральный директор АО «УгольТранс» Хасян Зябиров, генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров и другие.

Модератор встречи — телеведущая, заместитель исполнительного директора по связям с общественностью ЕСП Марианна Ожерельева.

«Сегодня только непосредственно инфраструктура железных дорог находится в ведении государства. Весь подвижной состав — теперь под руководством частного сектора. И один из ключевых вопросов, который мы решаем – это поиск путей взаимодействия и сотрудничества государства и частного сектора в этой области. Важно, чтобы государство не мешало бизнесу входить в это сотрудничество и находить пути эффективного взаимодействия», — отметил помощник президента РФ, секретарь госсовета Игорь Левитин.

Сегодня отечественная транспортно-логистическая отрасль развивается в новой экономической реальности. Переориентированы с Запада на Восток экспортные и импортные грузопотоки, появляются новые логистические маршруты, получили импульс проекты по модернизации инфраструктуры международных транспортных коридоров. Несмотря на инфраструктурные ограничения, динамично развиваются контейнерные перевозки, которые прирастают в объемах из года в год. Инвестиции контейнерных операторов в развитие транспортно-логистических центров и морских терминалов напрямую влияют на ВРП регионов, в частности Приморского края.

«Важным событием для отрасли стало утверждение программы транспортно-логистических центров, благодаря этому сегодня виден каркас, который будет создан по стране с разворотом логистики на Дальний Восток. Наша компания уже реализовала ряд проектов в центральном транспортном узле, в прошлом году открыли терминал в Екатеринбурге, в этом году откроем в Новосибирске и в следующем году — первый этап Артема. Поддержка и согласованность действий с РЖД – это основа эффективного взаимодействия с государством. Новый формат ТЛЦ – это уверенный фундамент для будущего отрасли. В рамках своей инвестпрограммы мы продолжим строить терминальную инфраструктуру, которую мы задумали», — подчеркнул генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.

Участники встречи обсудили, какова роль контейнерных перевозок в социально-экономическом развитии страны и кто с кем сегодня конкурирует на железной дороге, насколько развита отечественная железнодорожная и портовая инфраструктура, как изменились транспортно-логистические потоки и какие появились новые международные маршруты, а также как зарубежные партнеры оценивают потенциал сотрудничества с Россией.

Картина дня
Атака дрона в Тверской области. Военная операция на Украине, день 567-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 567-й день
«Старый друг лучше новых двух»: как Путин встречал Ким Чен Ына на космодроме Восточный
Ким Чен Ын заверил, что КНДР поддерживает все решения властей России
«Гипотезы разной степени достоверности». Каким оружием атаковали Севастополь
Полковник Ходаренок объяснил, почему рано говорить, какие ракеты упали в Севастополе
В Эстонии могут начать конфискацию авто с российским номерами
Активист Бородин намерен обжаловать отсужденный Козловским рубль
На Украине признали неуязвимость российских бомб ФАБ-500
В Кремле рассказали, что президент РФ и лидер КНДР обсудили планы в космической отрасли
Новости и материалы
Песков опроверг сведения западных изданий о переговорах Путина и Ким Чен Ына
В Тюмени иностранца лишили свободы за домогательства к ученице младших классов
57-летняя Сальма Хайек вышла в свет в обтягивающем платье с глубоким декольте
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после четырехчасовой паузы
В Энгельсе на площади 800 квадратных метров ликвидирован пожар
Психологи выяснили, почему молодые мамы часто видят лица в неодушевленных предметах
Девушка-боец выложила фото в купальнике
В Германии забеспокоились из-за упадка в строительной отрасли
На «АвтоВАЗе» прокомментировали ситуацию с завышением цен на автомобили Lada
В США раскритиковали администрацию Байдена из-за сделки с Ираном по обмену заключенными
Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
Россиян предупредили о новых расходах на ЖКУ с 1 октября
Бывшая возлюбленная Канье Уэста примерила свадебное платье
Жителя Липецкой области заподозрили в госизмене
Стали известны последствия повышения первого взноса по льготной ипотеке
Путин раскрыл темы переговоров с Ким Чен Ыном
Экс-хоккеист «Спартака» объяснил, в каком случае Ротенберга могут уволить из СКА
В Польше заявили о росте числа предпринимателей с гражданством РФ
Все новости
Литва запретит въезд машин с российскими номерами из стран ЕС
Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за России
Стало известно, что в Илона Маска плюнули во время визита в Москву
Стала известна примерная цена мотоцикла Aurus Merlon
Aurus: мотоцикл Merlon в рознице может стоить до 12 млн рублей
Два поврежденных корабля, 24 пострадавших и пожар: чем закончилась ракетная атака ВСУ на Севастополь
Развожаев: при атаке на Севморзавод в Севастополе пострадали 24 человека
Тема: угадайте лысую звезду по фото
Сможете узнать знаменитость по лысине или бритой голове?
Триумф Тейлор Свифт, воссоединение NSYNC и Шакира: чем запомнилась MTV Video Music Awards
«Участие в Reflex — один из лучших периодов моей жизни»: интервью с Женей Малаховой
Женя Малахова заявила, что не хотела бы сняться в голливудском кино
Конгресс начал расследование по импичменту Байдена. Белый дом собрал юристов
Спикер палаты конгресса Маккарти объявил о расследовании по импичменту Байдена
Не только «Уральские авиалинии». Чем заканчивались аварийные посадки самолетов
Историк авиации Бальдруев объяснил, почему любой перелет потенциально опасен
Четыре страны ЕС будут отбирать машины с российскими номерами на границе
Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
«У Х5 есть уникальное торговое преимущество». Более миллиона клиентов приобрели подписку компании
Крупнейший российский ритейлер X5 Group о преимуществах подписочных сервисов
Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов
Как прошла презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других новинок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях