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Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Восточного экономического форума

Владимир Путин назвал ВЭФ авторитетным международным мероприятием

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Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 10–13 сентября.

В приветствии глава российского государства отметил, что форум утвердился в качестве авторитетного и представительного международного мероприятия, создающего
хорошие возможности для прямого, содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран, подчеркнув, что на ВЭФ
традиционно рассматриваются наиболее актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также многие аспекты взаимодействия и интеграционных связей на всем обширном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Главная тема нынешнего форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» – отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга», – добавил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что в ходе пленарного заседания ВЭФ, а также его панельных сессий и тематических круглых столов предстоит обсудить перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации.

«Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе», – подытожил Владимир Путин.

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