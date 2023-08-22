Якутия представит уникальные туристические продукты на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2023

Приоритетные инвестиционные проекты, эксклюзивные туристические продукты и механизмы развития информационных технологий представит Республика Саха (Якутия) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 10–17 сентября во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

«Мы создали выставку «Улица Дальнего Востока», чтобы регионы могли показать, почему люди любят родной край и гордятся своей малой родиной. На Форум приезжают тысячи людей из разных стран. Не все из них бывали в Якутии, но, увидев павильон, где рассказывается о красоте северного сияния, природных богатствах, достопримечательностях и обычаях республики, посетители захотят приехать в Якутию и узнать, чем она живет. Якутия уверенно лидирует в сфере креативных технологий. Усиление этого сектора дает стимул не только для отдельного бизнеса, но и для развития всей страны», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

««Улица Дальнего Востока» – прекрасная возможность представить не только красоту природы Якутии, но и экономический потенциал региона, уже реализованные и успешно действующие проекты и практики. Ставку в развитии мы делаем на креативные индустрии в самом широком понимании: от цифровых технологий до развития кинопроизводства. В экспозиции региона мы постарались дать максимально точный образ нашей родной республики, устремленной в будущее.

Отражение культурного кода, видения развития и решений в сфере IT, показ уникальных кинокартин, достижения в спорте – все это можно будет увидеть в павильоне Якутии», – сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Экспозиция будет разделена на зоны: основной павильон, зона презентации брендов Якутии, сцена, зона презентации работы Республики Саха (Якутия) по поддержке СВО. Экспозиция выполнена с использованием национальных элементов, северного сияния и урасы – традиционного жилища народа саха. Интерьер павильона будет представлен в виде царства вечной мерзлоты – одного из ключевых брендов Якутии. Гости окунутся в атмосферу нетающего ледника внутри горы.

Центральным объектом павильона станет интерактивный цифровой двойник территории Республики Саха (Якутия), представляющий собой совокупность процессов мониторинга, визуального анализа текущего состояния, прогнозирования и планирования последующего развития территории. В дальнейшем на его основе планируется создать систему поддержки принятия управленческих решений. Гости смогут увидеть 3D-карты всей республики и якутских городов, узнать о населении, работе крупнейших производств, развитии социальной сферы и наличии полезных ископаемых.

В зоне инвестиционных проектов будет представлена информация о проектах Республики Саха (Якутия) по шести разделам (транспорт, добыча полезных ископаемых, связь, продовольственная безопасность, экология, научные проекты).

В свою очередь, туризм в Якутии является одним из наиболее динамично развивающихся направлений: в настоящее время в республике реализуется более 300 уникальных турпродуктов, их количество постоянно растет, трансформируются действующие маршруты, реагируя на новые тренды и запросы туристов. Специалисты Агентства развития туризма и территориального маркетинга ознакомят посетителей павильона с туристическим потенциалом республики. Здесь же будет представлен совместный проект с китайской провинцией Цзилинь по сохранению журавлей (стерхов).

IT-специалисты получат возможность познакомиться с работой технопарка «Якутия» и парка высоких технологий «ИТ-парк «Якутск»», узнать о деятельности «Акселератора Б8» для стартапов. Также будет представлена информация о проведении таких масштабных мероприятий, как конкурс «Моя профессия – ИТ», Startup Tour. Creative TECH 2023, федеральный форум «Цифровой алмаз», который прошел при участии предпринимателей и представителей институтов развития в Якутске, органов государственной власти и венчурных фондов, фестиваль Global Game Jam, грантовый конкурс «Умник» для молодых инноваторов, который проводится под эгидой действующего в республике Фонда содействия инновациям.

В зоне презентации работы региона по поддержке специальной военной операции будет представлена продукция региональных предприятий для нужд СВО, в том числе продукция резидентов ТОР «Якутия»: котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании «Хоту тент», беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка «Якутия».

В зоне презентации брендов Якутии будут представлены ювелирная, сувенирная продукция, состоится международный чемпионат по мас-рестлингу, а также пройдут состязания по национальным видам спорта.

Для посетителей выставки «Улица Дальнего Востока» разработана культурная программа. Ежедневно в вечернее время на уличной сцене павильона будут организованы кинопоказы под открытым небом.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.