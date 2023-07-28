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Участники форума рассмотрели перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза и стран Африки

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Участник форума «Россия - Африка»

Участник форума «Россия - Африка»

Павел Бедняков/РИА Новости

27 июля в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Экономика нового мира» прошла панельная дискуссия «ЕАЭС — Африка: горизонты сотрудничества». Среди спикеров и экспертов — член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, директор по управлению партнерствами и мобилизации ресурсов Комиссии Африканского союза Стив Патрик Лаланде и др. Модератором дискуссии выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Открывая дискуссию, Олег Озеров сказал: «Мы начали работу по объединению интеграционных структур России и Евразийского пространства и Африки еще на первом саммите в Сочи в 2019 году, и тогда был подписан первый важный документ по линии Евразийского союза и Африканского союза — Меморандум о взаимопонимании в области экономического сотрудничества, и это стало новой главой в сотрудничестве ЕАЭС и Африканского союза. Затяжной период пандемии создал массу трудностей, но даже в этих непростых условиях диалог между ЕАЭС и Африкой смог значительно продвинуться, и Евразийский экономический союз за последнее время нарастил взаимодействие с целым рядом африканских государств. Особенно продвинулся диалог с Египтом, с которым сейчас ведутся активные переговоры по зоне свободной торговли, и за время пандемии запустилась Африканская континентальная зона свободной торговли. Это растянутый во времени процесс, многоуровневый, потому что идут согласования, ратификации этих договоренностей в рамках национальных парламентов, но необходимая масса набрана, и континентальная зона свободной торговли запущена с прошлого года и начинает набирать обороты. Интерес к диалогу с ЕАЭС обозначили субрегиональные объединения африканского континента».

Спикеры согласились, что сегодня в торгово-экономическом сотрудничестве евразийских государств и стран Африки необходимо активно задействовать не только возможности двусторонних межгосударственных контактов, но и потенциал региональных экономических объединений.

Так, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач отметил: «Евразийский экономический союз — это важнейший элемент формирующейся макрорегиональной структуры мира. Мы заинтересованы в расширении всестороннего экономического сотрудничества со странами Африканского региона. Закономерная характеристика развивающейся структуры международных отношений — взаимовыгодное сотрудничество макрорегионов, и мы рассматриваем страны Африканского континент в качестве надежных партнеров по равноправному диалогу, а самое главное, партнеров, потенциал работы с которыми не только не исчерпан, а, на мой взгляд, еще не до конца даже приоткрыт. Сегодня наша ключевая задача — выявить неиспользованный потенциал торгово-экономического сотрудничества, выработать механизмы его реализации, где это необходимо, институциализировать взаимодействие по линии наших интеграционных объединений. Для этого у нас есть и опыт, и компетенции, и наработанные механизмы реализации».

Приоритетные направления сотрудничества ЕАЭС с африканскими партнерами — инфраструктура и сельское хозяйство, торговля, инвестиции и развитие предпринимательства, региональная экономическая интеграция.

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев обратил внимание на то, что Африка с большим интересом относится к сотрудничеству с ЕАЭС. «Когда мы работали над меморандумом о сотрудничестве, мы выделили приоритетные отрасли нашей совместной работы. Это сельское хозяйство и инфраструктура прежде всего, торговля, инвестиции, развитие предпринимательства. Главная содержательная работа — обмен лучшими интеграционными практиками — был бы интересен прежде всего в наиболее чувствительной для нас сфере взаимодействия с Африканским континентом — это техническое регулирование. Таможенно-тарифная проблема не столь актуальна, потому что почти все африканские страны пользуются преференциями и таможенные барьеры почти нулевые для африканских товаров. А вот санитарные, фитосанитарные барьеры и непонимание того, как у нас устроено регулирование доступа на российский продовольственный рынок — здесь, мне кажется, нужно серьезно поработать», - сказал Сергей Глазьев.

Комиссар по региональному планированию и инфраструктуре Комиссии Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) Мари Терез Нгаконо Эпсе Мфула Эджомо заявил: «Очень важно обмениваться опытом иобмениваться лучшими практиками, в частности с Евразийской комиссией. Важно использовать потенциал, который есть в Центральной Африке. У нас огромное количество лесов, возобновляемые источники энергии, плодородные земли. Мы можем быть полностью автономными в плане продовольственной безопасности, но нам нужны партнеры, которые помогут этот потенциал в полной мере реализовать».

Директор по управлению партнерствами и мобилизации ресурсов Комиссии Африканского союза Стив Патрик Лаланде в свою очередь подтвердил, что сотрудничество с ЕАЭС интересно для стран Африканского континента. «ЕАЭС и Африка с такими разными и большими рынками предоставляет большие возможности для экономического роста, которые могут изменить глобальный и региональный экономический ландшафт. ЕАЭС и Африка имеют значительный потенциал в создании возможностей для выравнивания условий для взаимной торговли. Они будут становиться боле справедливыми и создавать новый порядок, который будет уважать суверенность и общие ценности и быть взаимовыгодным», - сказал он.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время своего выступления сделал акцент на статистике: «Товарооборот России с Африкой оценивается Конференцией ООН по торговле и развитию ЮНКТАД в 26 млрд. 23 млрд — экспорт из ЕАЭС, 3 млрд — импорт в ЕАЭС. Если сравнивать эти цифры, видно, какой дисбаланс сильный. Это индикатор того, что у нас еще большие резервы не только для балансировки двустороннего сотрудничества, но и для повышения интенсивности торговли». Александр Шохин отметил, что в РСПП посчитали индекс интенсивности торговли. Для евразийского экспорта в Африку он составляет 1,13, а для африканского экспорта в ЕАЭС он составляет всего 0,27.

«Если бы мы использовали весь текущий потенциал взаимной торговли, то, по оценкам, объем африканского экспорта в ЕАЭС мог бы достигнуть 11 млрд рублей, то есть мог бы быть увеличен почти в 4 раза. Логистика (туда идут загруженные суда, обратно пустые) повышает транзакционные издержки и не позволяет использовать весь потенциал. Наш бизнес стремится к тому, чтобы сотрудничество с африканскими партнерами было взаимовыгодным», - заявил спикер.

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