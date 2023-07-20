Спорт на форуме Россия – Африка: всемирные игры дружбы, забег и звезды футбола

Второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка, которые пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге, станут площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте.

«Объединять людей – одна из фундаментальных миссий спорта, и она должна оставаться таковой вне зависимости от ситуации в мире. При поддержке Росконгресса Форум станет площадкой для презентации Всемирных игр дружбы и других спортивных проектов, откроет новые возможности для диалога с коллегами из стран Африки по линии министерств спорта, олимпийских комитетов и спортивных федераций. Для участников Форума также подготовлена насыщенная спортивная программа», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

27 июля в 09:00 Министр спорта Олег Матыцин, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министры спорта и главы национальных олимпийских комитетов стран Африки примут участие в сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки».

Новый флагманский спортивный проект «Всемирные игры дружбы», которые Россия примет в сентябре 2024 года, будет презентован в павильоне 100-летия Министерства спорта на площадке Форума.

Олимпийский комитет России подпишет соглашения о сотрудничестве с коллегами из национальных олимпийских комитетов Мали, Намибии и Эсватини.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко проведет разминку для участников забега «Мы открываем» в первый день Форума. Старт забега – в 06:30 в Приморском парке Победы. Регистрация открыта в личных кабинетах. Это уже третий забег из серии «Время действовать», которые организуют на крупнейших форумах «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта.

Легенды футбола России и Африки вместе с участниками Форума сыграют на «Газпром Арене» в гала-матче, организованном Российским футбольным союзом (РФС). Участники Форума также смогут посетить стенд РФС в «Экспофоруме».

Команды из Нигерии, Камеруна, Ганы и Мали примут участие в международном футбольном турнире Россия – Африка среди студенческих команд. В спортивную программу также включен матч дипломатов, в котором сыграют сотрудники МИД России и посольств африканских стран.

Мероприятия проходят при поддержке генеральных партнеров Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка: ПАО «Газпром», Газпромбанка, госкорпорации «Росатом», АО «ОХК «Уралхим»», ПАО «Уралкалий»; стратегического партнера: ПАО «Россети»; партнеров: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО Сбербанк; национального партнера: АО «АВТОВАЗ»; организационных партнеров: Африканского экспортно-импортного банка (Afreximbank), АО «Российский экспортный центр».