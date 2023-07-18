Опубликована деловая программа форума Россия – Африка: спикеры обсудят развитие отношений в эпоху глобальных перемен

В рамках деловой программы второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представители профильных министерств Российской Федерации, российские и африканские бизнесмены, эксперты в области международных отношений обсудят вызовы, которые стоят перед Россией и странами Африки в эпоху глобальных перемен, а также расскажут о наиболее актуальных проблемах и путях их решения для стимулирования развития российско-африканских отношений в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Деловая программа Форума состоит из четырех больших тематических блоков, которые охватывают все сферы сотрудничества России с Африканским континентом: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

«Второй Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка станет уникальной площадкой для прямого диалога между бизнесом, властью, представителями креативных и культурных сообществ России и Африки. Уверен, что уже в обозримом будущем итогом всех мероприятий Форума станет укрепление связей между нашими регионами и плодотворное сотрудничество», – заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

Одним из главных мероприятий направления «Экономика нового мира» станет панельная дискуссия «Ведение бизнеса в Африке: риски, условия и возможности». Спикеры затронут темы расширения делового сотрудничества России и стран Африки, расскажут об экспортном потенциале в условиях новых вызовов, а также о программах и проектах, которые реализуются сегодня в Африке. В дискуссии примут участие заместитель генерального директора ГК «Цифра» Михаил Аронсон, генеральный директор ООО «Нордголд менеджмент» Георгий Смирнов и другие. Модерировать сессию будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ключевым мероприятием блока «Комплексная безопасность и суверенное развитие» будет панельная дискуссия «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета». Известно, что Африка является наиболее уязвимым в плане продовольственной безопасности регионом в мире. Как Россия может помочь Африке в развитии сельскохозяйственной инфраструктуры? Как сохранить бесперебойные поставки российских минеральных удобрений и сельхозтехники и снять политические риски при расчетах за их импорт? На эти вопросы ответят спикеры панельной дискуссии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета». В обсуждении примут участие президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, президент промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин и другие. Модератором обсуждения выступит посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров.

Проблемы перехода к полноценному суверенному развитию обсудят на панельной дискуссии «Новый миропорядок: от наследия колониализма к суверенитету и развитию», которая пройдет в рамках блока «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни». Модератором обсуждения станет директор Института Африки Российской академии наук (РАН) Ирина Абрамова, в дискуссии примут участие директор Института всеобщей истории Российской академии наук Михаил Липкин, генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване Расиган Махарадж и др.

Потенциал сотрудничества между Россией и странами Африки в области передовых технологических решений раскроют спикеры сессии «Передовые технологии для устойчивого развития Африки», которая пройдет в рамках трека «Кооперация в области науки и технологий». Модератором панельной дискуссии выступит директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. В обсуждении примут участие первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, директор по устойчивому развитию «ЭН+ ГРУП» Антон Бутманов, заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергей Мачехин и другие.

Кроме того, на полях Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка состоятся Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы и многое другое.