Определены даты проведения Петербургского международного экономического форума – 2024

27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года.
«ПМЭФ является ведущей площадкой для обсуждения вопросов международного развития, именно здесь происходит обмен мнениями и налаживание кооперационных связей. Форум 2023 года ясно показал, что, несмотря на «турбулентность» мировой экономики, многие страны, готовы наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Итоги работы ПМЭФ-2023 размещены на официальном сайте форума.