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Открыта регистрация СМИ на VIII Восточный экономический форум

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

10 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на VIII Восточный экономический форум, который пройдет 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке.

Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ — 25 августа 2023 года.

Более подробная информация о работе представителей СМИ на Восточном экономическом форуме — 2023 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Форум учрежден указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатор Восточного экономического форума — Фонд Росконгресс.

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