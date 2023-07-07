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В Москве обсудили ход подготовки III Конгресса молодых ученых

Ход подготовки Конгресса молодых ученых обсудили на заседании межведомственной рабочей группы

В Москве под руководством советника президента РФ Антона Кобякова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.

На заседании обсуждался ход подготовки мероприятия, которое пройдет 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории Сириус.

Организаторы Конгресса молодых ученых — фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и АНО «Национальные приоритеты».

«III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. Необходимо тщательным образом проработать вопросы подготовки конгресса, чтобы сделать его еще более наполненным и запоминающимся. В этом году мы расширили географию мероприятий-спутников конгресса, активно работаем с молодежными лидерами. Так, Friends for Leadership получили специальный консультативный статус ЭКОСОС ООН, и мы будем рады рассмотреть их возможное участие в конгрессе», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы, работы с участниками, медиаобеспечения, международного сотрудничества, подготовки площадки, реализации противоэпидемиологических мер.

Участники рабочей группы обсудили организацию мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых, которые пройдут в сентябре 2023 года в Хабаровске и в октябре 2023 года в Перми и Астрахани. Каждое из мероприятий примет до 100 ученых и модераторов, которые представят свои исследования по задачам, заявленным регионами.

В ходе встречи были затронуты вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса в целях сохранения глубокого погружения в повестку мероприятия.

В частности, планируется привлекать постоянных участников в качестве экспертов по формированию предложений в программу конгресса. А кроме того, для вовлечения молодых ученых в постоянную работу на мероприятии планируется внедрить «Знаки отличия» — размещение специальной пиктограммы на бейджах — для тех, кто
принимает участие в мероприятии три и более раза.

Участники заседания обсудили возможность и необходимую программу подготовки визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership.

Молодежная организация принимает участие в крупнейших форумах России с 2018 года при содействии фонда «Росконгресс» и фонда «Центр международного продвижения».

Кроме того, в рамках работы с ведущими учебными заведениями стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки реализуемой Россотрудничеством, конгресс в 2023 году посетят 150 студентов из этих стран.

III Конгресс молодых ученых в третий раз объединит представителей академической среды, в первую очередь молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов,
школьников и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.

Сайт мероприятия: конгресс.наука.рф

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