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На выездной сессии ВЭФ обсудили расширение торгово-экономических отношений России и Китая

Перспективные направления двустороннего взаимодействия России и Китая обсудили участники выездной сессии Восточного экономического форума – 2023 «Новые возможности инвестиционного сотрудничества», которая прошла в рамках международного форума «Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений». Организаторы сессии — ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» и Фонд Росконгресс.

«Несмотря на сложности, связанные с геополитической ситуацией, а где-то и благодаря определенным действиям недружественных стран, у нас укрепились отношения с нашими настоящими друзьями и укрепилась наша экономика. В 2022 году Якутия получила небывалый промышленный рост. Республика обладает уникальными инвестиционными возможностями, в первую очередь благодаря наличию богатейших запасов: ни один регион не представлен таким многообразием полезных ископаемых. Это создает нам экономическую стабильность и огромные перспективы. С 2018 года валовой региональный продукт увеличился с 1,5 трлн до 2 трлн рублей, промышленное производство ежегодно ставит исторические максимумы и продолжает расти», — сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

Основной задачей проведения выездной сессии является привлечение иностранных инвестиций в Республику Саха (Якутия) и укрепление связей международного инвестиционного сообщества. В числе прочего, участники затронули вопросы развития промышленного потенциала Якутии и двустороннего взаимодействия в различных отраслях, в том числе агропромышленном и энергетическом комплексах, в сфере развития транспортно-логистических коридоров. По словам Кирилла Бычкова, целями республики являются дальнейшее развитие промышленности, сырьевых и перерабатывающих отраслей, развитие IT-отрасли, связи и информационных коммуникаций, а также внутреннего туризма.

«Вся наша промышленность перенастраивается на то, чтобы продукция наших дружественных стран, в том числе Китая, заменяла аналоги, которые использовались ранее. Этот объем импорта в ближайшие годы будет кратно расти. Наша основная цель — создание условий для развития инвестиционных проектов наших партнеров. Основная задача — всецело этому содействовать. Мы рады каждому инвестору и обеспечим ему уникальные условия, внимание, вплоть до главы республики, по каждому инвестиционному проекту», — добавил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В частности, в рамках обсуждения перспективных инвестиционных проектов между Якутией и Китаем специалисты представили доклады о мерах поддержки и помощи инвесторам в рамках преференциального режима ТОР «Якутия», о проекте по производству сжиженного природного газа на территории Алданского района, а также о строительстве среднетоннажного завода по производству СПГ в Кангаласском районе Якутии. Кроме того, эксперты обсудили реализацию проекта Международного транспортного перехода Джалинда (Россия) — Мохэ (Китай), который откроет кратчайший выход к Тихому океану и Северному морскому пути на фоне загруженности других направлений.

Участие в сессии приняли руководители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Республики Саха (Якутия) и Китайской Народной Республики. Среди них: модератор сессии — руководитель Департамента внедрения изменений администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Наталья Членова.

Международный форум «Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений» проходит 22-24 июня 2023 года в Якутске на территории «Музея промышленности».

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