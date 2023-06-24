Участники СВО встретились со школьниками на площадках Дня молодежи

24 июня по всей стране прошли тематические мероприятия. Впервые в истории праздник отметили на борту самолёта, в тематическом поезде, на станции метро и на палубе теплохода. Федеральные мероприятия Дня молодежи прошли в 15 регионах страны: от Владивостока до Калининграда.

Участники праздника посетили сотни интерактивных площадок, среди которых прошли тематические встречи, где военнослужащие специальной военной операции, участники

проекта служения «Твой Герой» программы Роспатриот от Росмолодежи поделились фронтовыми историями, провели мастер-классы и ответили на вопросы участников

фестиваля.

В Нижнем Новгороде – Молодёжной столице России – состоялась масштабная программа фестиваля с торжественной церемонией закрытия на стадионе «Нижний Новгород». На церемонии были представлены истории и достижения молодых россиян в разных сферах: спорт, экология, образование, культура и другие. Одной из тематических линий стала тема специальной военной операции.

«Мы проводим множество мероприятий, которые помогают молодым людям проявить свой потенциал, а сейчас участники проекта «Твой Герой», защитники страны, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, могут делиться с молодежью своим опытом и на личных примерах прививать молодому поколению любовь к Родине.

Надеемся, что и молодежь, и участники Дня молодежи получили незабываемые впечатления и опыт, который им пригодится в будущем», — отметил руководитель программы Роспатриот от Росмолодежи Иван Радько.

Героями события также стали участники проекта служения «Твой Герой», бойцы специальной военной операции Иван Мартынов и Хасан Даурбеков. Они провели мастер-класс по тактической медицине, а также рассказали о себе, ответили на вопросы молодежи в формате открытого диалога, а также презентовали социальный спецпроект программы Роспатриот и телеканала RT «Твой Герой», где в 10 видеоинтервью можно узнать об историях военнослужащих, медработниках, педагогах, военных корреспондентах, добровольцев специальной военной операции со всей России.

«Мне, как участнику проекта служения «Твой Герой», выпала огромная честь выступить в Нижнем Новгороде на Дне молодежи с программой по популяризации тактической медицины и первоначальной военной подготовки подрастающего населения нашей страны. Я благодарен за возможность передачи своего опыта молодому поколению в рамках экспресс-тренинга от «Доброго Корпуса» на одноименной площадке «Твой Герой». Особая ценность Дня молодежи в том, что на площадках можно познакомиться с «живыми» примерами людей, которым есть, чем поделиться с каждым из участников праздничной программы», — рассказал участник проекта служения «Твой Герой» Иван Мартынов.

Кроме того, Хасан Даурбеков, который во время ожесточенных боев вместе с другими участниками СВО «взял» самую большую атомную станцию Европы «Энергодар» без единой потери, выступил на главной сцене с приветственной речью.

«Я считаю своим долгом передать тот опыт, который я приобрел, рассказать, через что прошел, с какими вызовами столкнулся. Надеюсь, что это поможет молодежи избежать каких-то ошибок. В нашей стране создано все необходимое для подрастающего поколения, чтобы они развивались и росли на правильных ценностях, были лидерами. Здорово, что есть такой праздник, как День молодежи, где можно познакомиться с лучшими, подающими надежды, яркими молодыми примерами», — объяснил участник проекта служения «Твой Герой» Хасан Даурбеков.

Подобная встреча прошла также в Москве на площадке парка «Ходынское поле». Своей личной историей там поделился доброволец специальной военной операции Виталий Качура. Боец СВО, несмотря на собственный бизнес, не смог остаться в стороне и решил встать на защиту интересов Родины. На встрече Виталий рассказал участникам о ценностях патриотизма, необходимости поддержки страны, возможностях, которые предоставляет проект служения «Твой Герой» для военнослужащих и способах присоединиться к нему.

«День молодежи — один из самых важных праздников, потому что кому, как не нам, заботиться о своих детях. Молодое поколение нужно поддерживать, а также перенимать у них ту невероятную энергию, от которой каждый взрослый сможет почувствовать себя намного моложе и счастливее», — подчеркнул участник проекта служения «Твой Герой» Виталий Качура.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах.

Стратегический партнер события — Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Генеральными партнерами события станут ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», VK, Госкорпорация «Росатом», Российский квантовый центр, АНО «Больше, чем путешествие», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнерами проекта стали «Норникель», «Ростелеком» и FABERLIC.

Генеральным информационным партнёром Дня молодежи выступает АО «Первый канал». Официальный музыкальный партнер — «Новое Радио». Информационные партнеры — АО «Газпром-медиа холдинг», медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа «Комсомольская правда», группа компаний «Russ Outdoor», медиахолдинг MAER, коммуникационная группа LBL.

Программными партнерами Дня молодежи станут АНО «Россия — страна возможностей», треки Росмолодежь.Добро, Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера, программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, сервис Росмолодежь.Гранты, Российское общество «Знание», проект «Другое Дело», арт-кластер «Таврида», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», АССК России, Институт развития интернета (ИРИ), Российские студенческие отряды, ВОД «Волонтеры-медики», «Квиз, плиз!», Ассоциация волонтерских центров и другие организации.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня — 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День Молодежи прошел в 10 городах России и собрал более 500 тыс. участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.