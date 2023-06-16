Эксперты назвали коневодство в России прибыльным бизнесом

Конный спорт сегодня становится популярным и доступным, а коневодство постепенно превращается в привлекательный бизнес, который может стать потенциальной точкой опоры для девелоперов. Возможности и механизмы привлечения инвестиций в конный бизнес и проблемы при подготовке кадров обсудили представители Федерации конного спорта и предприниматели на сессии «Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Важное событие в современной истории конного спорта — это вложения в спортивное конезаводство и вложения в конюшенное дело как в точку опоры для потенциального развития девелоперского бизнеса на базе конно-спортивных клубов и конюшен. <…> [Это потенциальное] развитие территорий, генпланов регионов, неосвоенных территорий за счет конюшен. <…> Это очень важный экономический показатель, который позволяет капитализировать землю, капитализировать сам бизнес конюшенный», — советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов.

«Абсолютное большинство конно-спортивных клубов в стране частные, чаще всего они проходят путь поступательного развития и масштабирования. Большинство клубов, которые я знаю, начинались с небольшой конюшни и любви к лошадям. <…> Сейчас буквально целые города выстраиваются вокруг конюшен, жилые кварталы, апартаменты, отели. <…> Расти в этом бизнесе можно, можно развиваться и достигать достаточно высоких показателей рентабельности», — директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова.

«У нас [на выставке Иппосфера] уникальная концепция формата и b2b, и b2c — здесь и про бизнес, и про специалистов и просто b2c-мероприятия для любителей, жителей нашего города и туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург — у них появляется уникальная возможность посетить наше мероприятие <…>. Это популяризация конного спорта в семейном, домашнем формате», — директор выставки «Иппосфера» Лаура Мигел.

«Поголовье лошадей в СССР — 34,6 миллиона, поголовье, зарегистрированное в 2021 году, — 1,3 миллиона. Мы видим, насколько существенно оно уменьшилось. <…> Как таковых специализированных учебных организаций [для обучения специалистов, работающих в сферах коневодства и конного спорта] у нас в стране нет, а европейские страны не всем доступны, тем более сейчас такой возможности нет. <…> Если говорить о топ-менеджменте, здесь тоже огромные проблемы, но на эти позиции приходят люди увлеченные, которые начинают активно изучать, пробовать», — директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова.

«Динамика по спортивному конному поголовью — это 29 тысяч лошадей, если считать по спортивным паспортам, и только две с небольшим тысячи — поголовье, которое рождено в России», — советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов.

«Найти грамотный персонал достаточно непросто, особенно если мы говорим не о конных клубах, а о конных заводах», — заместитель генерального директора «Кировского конного завода» Марина Черкезова.

«Кадры мы готовим самостоятельно, к нам приходят молодые спортсмены, любители <…> вместе с нами развиваются, растут профессионально и достигают больших успехов», — директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова.

«Федерация конного спорта заключила в этом году три соглашения <…> по специальным кафедрам и по профессиям, которые относятся к сфере конной индустрии, <…> то есть у нас три вуза, которые готовят [специалистов по коневодству и в сфере конного спорта]», — советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов.

«Мы начали готовить себе сотрудников самостоятельно, перепробовав множество вариантов. Да, у нас ушло на это порядка восьми-девяти лет, мы взяли ребят с нуля, им было по 11-12 лет, и мы их учили самостоятельно, <…> чтобы они знали абсолютно весь технологический процесс», — заместитель генерального директора «Кировского конного завода» Марина Черкезова.

«За более чем вековую историю мы занимались разведением разных пород <…> пришло понимание, что для большого спорта это недостаточно конкурентоспособно, и мы приняли решение полностью пересмотреть подход к генетике и начали работать с генетикой топовых лошадей, которые занимают первые строчки мирового конного рейтинга. <…>. На сегодняшний день мы уже самостоятельно занимаемся эмбриотрансфером — мы пересаживаем эмбрионы, мы получаем и таким способом жеребят. <…>. Сама идея была в том, чтобы дать конному спорту [в России] лошадей, родители которых были участниками чемпионатов Европы, кубков мира», — заместитель генерального директора «Кировского конного завода» Марина Черкезова.