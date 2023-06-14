Сессия открытия XXVI Петербургского международного экономического форума состоится 15 июня

15 июня состоится сессия открытия ПМЭФ-2023, в которой примет участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.
С приветственным словом выступит губернатор Санкт‑Петербурга Андрей Беглов.
Модератором станет ведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова.
Участниками дискуссии выступят: правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член Высшего союзного совета ОАЭ шейх Сауд бен Сакр аль-Касими; Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус; генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин; президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама.
Форум проходит при поддержке титульных партнеров: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Генерального спонсора - Банк ВТБ (ПАО). Генеральных партнеров: Компания VK, ПАО «Газпром», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газпром нефть», АО «Национальная система платежных карт» - Оператор платежной системы «Мир», ПАО «НОВАТЭК», ПАО Сбербанк. Официального Авиаперевозчика Форума - ПАО «Аэрофлот». Стратегического партнера - ПАО «Россети». Официального транспортного партнера Форума -ОАО «РЖД». Официальный автомобиль Форума-EXEED VX.