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Состоялась торжественная церемония открытия Третьего российского туристического форума «Путешествуй!»

Сегодня состоялось официальное открытие Российского туристического форума «Путешествуй!» с участием ведущих представителей власти и бизнеса.

В рамках торжественного открытия с обращением выступил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, выступил с обращением к участникам сессии.

«Российский туристический форум «Путешествуй!» приурочен к старту летнего туристического сезона. Около 60 регионов нашей страны и дружественные страны, такие как Узбекистан, Кыргызстан, Куба и другие представляют здесь свой туристический потенциал. Президентом Владимиром Путиным поставлена задача по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха наших граждан. Правительство России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обеспечивает необходимыми инструментами субъекты страны и бизнес для достижения этих целей. В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлена около 50 миллиардов рублей. Это позволит построить новый номер фонд, инфраструктуру курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, и обеспечить бесплатными, познавательными поездками наших школьников и молодежь. Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, коллеги понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальных экономик. Традиционно форум «Путешествуй!» является также дискуссионной площадкой для ведущих экспертов отрасли. По итогам работы мы все ждем от вас предложений по развитию нашего внутреннего туризма. Я желаю всем участникам продуктивно работы, а гостям комфортных путешествий и ярких впечатлений», — сказал он.

Также приветственное слово Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

«Я рад всех приветствовать на третьем форуме туризма «Путешествуй!». Туризм в нашей стране становится той отраслью, которая привлекает внимание органов власти и бизнеса. Мир меняется, но многие вещи остаются неизменными: желание приобщиться к культуре. Есть шанс добиться прорывного результата, те стратегические решения, которые мы примем в ближайшие месяцы должны заложить фундамент этого роста. С этого года мы поддерживаем форум и будем поддерживать впредь. Желаю всем плодотворной работы, хороших результатов, здоровья и успехов», — отметил он.

Организатором РТФ «Путешествуй!» выступает фонд Росконгресс. Александр Стуглев как директор фонда с особой гордость отметил, как значительно вырос форум как площадка для делового общения и как место для путешественников, которые хотят открыть Россию с совершенно новых сторон.

«Сегодня для нас прекрасный день. Мы проводим молодой форум, прекрасное яркое событие! В этом году форум «Путешествуй!» расширили специальными сессиями в рамках делового сотрудничества с Дальним Востоком - это подчеркивает широту нашей страны и возможности, которые открывает туризм с точки зрения получения новых впечатлений. Мы получили новую форму туризма: серьезно развивается автомобильный туризм. Нам необходимо получить новое законодательство в этой сфере, чтобы туризм был комфортным и удобным. Желаю прекрасных впечатлений и прекрасного дня», — сказал он.

После церемонии открытия стартовала Пленарная сессия «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения». На сессии спикеры обсудят ключевые задачи по развитию внутреннего туризма на 2025–2030 годы, меры господдержки и финансирования отрасли и новые подходы к развитию туризма.

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