Анна Попова выступит модератором сессии, посвященной образу жизни человека

25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Главная тема Конгресса – «Экология: право, а не привилегия».

В стартовый день Конгресса участники сделают акцент на этой глобальной проблеме в рамках панельной дискуссии, предваряющей пленарное заседание «Человек и планета: совместимы ли?». Модератором выступит Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Панельная дискуссия объединит представителей органов власти и научно-исследовательских учреждений – эксперты постараются ответить на ключевые тезисы, такие как оценка необходимых управленческих решений и образа жизни каждого человека в целях минимизации рисков для здоровья, обсудят биологические, химические, физические угрозы человечеству и среде его обитания, разберут методы выстраивания государствами систем защиты населения от эпидемий.

Возникновению многих заболеваний и травм способствуют такие факторы, как загрязнение воздуха, воды, почвы, воздействие химических веществ, ультрафиолетовое излучение, изменение климата. За последние годы самой масштабной эпидемией, с которой столкнулось человечество, стал COVID-19, последствия которого до сих пор остаются с нами. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с коронавирусом.

«Усилия ученых самых разных специальностей направлены сегодня на сохранение привычной нам окружающей среды и снижение рисков, связанных с негативным воздействием внешних факторов на здоровье человека. Снижать это воздействие необходимо в том числе за счет решения экологических проблем. В конце концов именно от нас зависит, насколько безопасной будет планета, которую мы передадим нашим детям и всем будущим поколениям», – отметила Анна Попова.

Дискуссионная площадка Конгресса эффективно используется для обсуждения ключевых тем в сфере охраны природы и природопользования, укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства, содействия формированию международной системы экологической безопасности.

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Организационный комитет Конгресса возглавляют Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.