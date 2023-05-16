ЕЭФ – 2023: «Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности»

Ряд актуальных вопросов, касающихся материально-технического и технологического оснащения агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, развития органического сельского хозяйства, логистических возможностей товарораспределительных сетей, распространения инноваций в АПК, включая внедрение цифровых систем управления безопасностью продукции, рассмотрят участники сессии «Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве.

Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в последние годы под влиянием пандемии COVID-19, реализуемые национальные политики государств Союза, а также предпринимаемые странами и Евразийской экономической комиссией совместные меры способствовали положительному развитию отрасли.

За последние три года индекс физического объема в целом по АПК ЕАЭС составил 104,7 %, взаимная торговля увеличилась на 34,8 %, экспорт – на 41,7 %. Сальдо внешнеторгового баланса сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2021 году достигло положительных значений (+1,8 млрд долл.). В 2022 году уровень обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в Союзе составил 92,6%. За счет собственного производства государства-члены полностью удовлетворяют внутреннюю потребность в зерне, свинине, мясе птицы, яйцах и растительных маслах.

Эти изменения поставили перед агропромышленной отраслью качественно новые задачи, включая импортозамещение материально-технических ресурсов, формирование оптимальных и эффективных инфраструктурных и логистических решений, внедрение инноваций и цифровизации в агропромышленный комплекс, устойчивое развитие сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что на внутренний рынок Союза поставляются значительные объемы средств производства, включая высокотехнологичные товары. В 2021 году импорт в ЕАЭС материально-технических ресурсов составил 6,1 млрд долл.

Все это стимулирует страны Союза к повышению конкурентоспособности отрасли за счет развития кооперации, внедрения новых эффективных технологических решений, создания новых маршрутов, торгово-логистических сетей и оптово-распределительных центров. Кроме того, общая мировая повестка ставит перед странами ЕАЭС задачу по устойчивому развитию агропромышленного комплекса, включающему экономические, социальные, а также экологические вопросы.

Очевидна необходимость объединения усилий государств-членов для решения этих вопросов.