Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

ЕЭФ – 2023: «Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности»

Ряд актуальных вопросов, касающихся материально-технического и технологического оснащения агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, развития органического сельского хозяйства, логистических возможностей товарораспределительных сетей, распространения инноваций в АПК, включая внедрение цифровых систем управления безопасностью продукции, рассмотрят участники сессии «Современная парадигма развития АПК: глобальные вызовы, открывающиеся возможности» в рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, который состоится 24–25 мая в Москве.

Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в последние годы под влиянием пандемии COVID-19, реализуемые национальные политики государств Союза, а также предпринимаемые странами и Евразийской экономической комиссией совместные меры способствовали положительному развитию отрасли.

За последние три года индекс физического объема в целом по АПК ЕАЭС составил 104,7 %, взаимная торговля увеличилась на 34,8 %, экспорт – на 41,7 %. Сальдо внешнеторгового баланса сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2021 году достигло положительных значений (+1,8 млрд долл.). В 2022 году уровень обеспеченности сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в Союзе составил 92,6%. За счет собственного производства государства-члены полностью удовлетворяют внутреннюю потребность в зерне, свинине, мясе птицы, яйцах и растительных маслах.

Эти изменения поставили перед агропромышленной отраслью качественно новые задачи, включая импортозамещение материально-технических ресурсов, формирование оптимальных и эффективных инфраструктурных и логистических решений, внедрение инноваций и цифровизации в агропромышленный комплекс, устойчивое развитие сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что на внутренний рынок Союза поставляются значительные объемы средств производства, включая высокотехнологичные товары. В 2021 году импорт в ЕАЭС материально-технических ресурсов составил 6,1 млрд долл.

Все это стимулирует страны Союза к повышению конкурентоспособности отрасли за счет развития кооперации, внедрения новых эффективных технологических решений, создания новых маршрутов, торгово-логистических сетей и оптово-распределительных центров. Кроме того, общая мировая повестка ставит перед странами ЕАЭС задачу по устойчивому развитию агропромышленного комплекса, включающему экономические, социальные, а также экологические вопросы.

Очевидна необходимость объединения усилий государств-членов для решения этих вопросов.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 447-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 447-й день
«Отзанимаются и вернутся в семьи». Призванных на военные сборы не отправят на Украину
Депутат Картаполов заявил, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО
«Нужна совместная инструкция от ФСБ и Минобрнауки». В Госдуме отреагировали на арест ученого
Ученый-физик Валерий Звегинцев находится под домашним арестом по обвинению в госизмене
Глава ЮАР заявил, что поговорил с Путиным и Зеленским от лица стран Африки
В Евросоюзе выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ
МО РФ: российская ракета «Кинжал» поразила американский ЗРК Patriot в Киеве
В Кремле отреагировали на обстрел Белгородской области запрещенными боеприпасами
Новости и материалы
Суд взыскал с Центра Хруничева 32 млн рублей по иску Минобороны России
Полина Гагарина появилась на публике в мини-платье с корсетом
Губерниев ответил Гогниеву: на зеркало неча пенять, коли рожа крива
Лолита рассказала, что меняет род деятельности для восстановления после работы
При покупке колец большинство россиян предпочитают белое золото и бриллианты
В Калининградской области военный изнасиловал школьницу и жестоко избил ее камнем
Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода
112: в результате взрыва на газопроводе в ХМАО погиб один человек
Солистка Little Big выступила с «Би-2» в США
В Ростове-на-Дону приговорили к 12 годам сторонника ИГ*, планировавшего теракт в Ставрополе
Жителю Екатеринбурга дали 17 лет колонии за многолетнее насилие над падчерицами
Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы увеличилась до 1,8 тысячи «квадратов»
Издательство «Inspiria» выпустит в России новую трилогию детективных романов Майка Омера
«Меня обесточили»: жена Евгения Петросяна рассказала о плохом самочувствии
Ученые установили полезное свойство токсоплазмоза для людей
В Петербурге раскрыли банду, продавшую больше 3 тыс. поддельных полисов ОСАГО
Пакет с кокаином выпал перед полицейскими из фальшивого беременного живота американки
Польская гимнастка не смогла начать выступление из-за паука на ковре
Все новости
«Никто не говорил, что это невозможно». Украина ждет истребители F-16 и тренирует пилотов
Politico узнала о желании Украины получить от западных союзников до 50 истребителей F-16
«Не хотят брать на себя риски». Страны Центральной Азии могут поддержать санкции против России
Замглавы МИД Галузин сообщил о возможном присоединении стран Центральной Азии к санкциям против РФ
Пережил смерть жены и дочери, отрекся от сына: что известно о личной жизни Пирса Броснана
Как сложилась семейная жизнь 70-летнего Пирса Броснана
Тест: продолжите известную цитату из советского мультфильма
Попробуйте закончить крылатую фразу из мультфильма СССР
«Это наши красные линии». Пашинян заявил, что Армения не поможет России обходить санкции
Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван опасается санкций из-за сотрудничества с Россией
«Это сущие копейки!» Кадыров выкупил через СБУ свою похищенную лошадь за $18 тысяч
Глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил своего коня, похищенного в Чехии, у украинских спецслужб
Агент 007, офицер ордена Британской империи. Пирсу Броснану — 70
Лукашенко после шести дней отсутствия появился на публике с перебинтованной рукой
Лукашенко сообщил, что войска РБ в режиме повышенной готовности после крушения судов под Брянском
На главу МВД ЛНР совершено покушение в барбершопе «The Brothers». Погиб прохожий
Врио министра внутренних дел ЛНР Корнет ранен при взрыве в центре Луганска
«Этому приему уже полсотни лет»: кто сбил самолеты в Брянской области
Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области
Галкин решил оспорить статус иноагента в суде
Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
«Очередной щедрый вклад»: Лондон пообещал Киеву ударные дроны с действием до 200 км
Премьер Британии Сунак объявит о передаче армии Киеву ЗРК и дронов дальнего радиуса
Гид по выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в Музее Москвы: темы и картины
На выставке в Музее Москвы показывают малоизвестные работы Петрова-Водкина и его ученицы Ломакиной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях