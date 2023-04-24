На ПМЮФ-2023 рассмотрят вопросы контроля за деятельностью по возврату просроченной задолженности

На площадке XI Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Деятельность профессиональных взыскателей: текущее состояние и векторы развития».

Участники сессии обсудят законодательные инициативы, направленные на реформирование контроля за деятельностью по возврату просроченной задолженности и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Большим блоком обсуждения станут вопросы взаимодействия профессиональных коллекторских, микрофинансовых и кредитных организаций с должниками, в том числе с помощью портала Госуслуг.

Кроме того, будут рассмотрены особенности формирования перечня кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности, и перспективы внедрения автоматизированного интеллектуального агента, с помощью которого кредитор или его представитель смогут взаимодействовать с должником.

«Одна из приоритетных задач — принятие федерального закона, согласно которому ФССП России будет наделена полномочиями по государственному контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. Служба будет формировать перечень таких организаций и следить за их взаимодействием с должниками», – отметил первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук.

Он также сообщил о цифровой трансформации исполнительного производства, которая осуществляется совместно с ФССП России. Так, продолжается работа по проекту федерального закона, предусматривающего создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. По словам первого заместителя Министра, этот механизм будет мотивировать должников к своевременному исполнению своих обязанностей.

XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге. Организаторы Форума: Министерство юстиции Российской Федерации и фонд «Росконгресс».

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятии и зарегистрироваться на XI ПМЮФ можно на сайте.