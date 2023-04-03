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Россия примет председательство в БРИКС в 2024 году

В 2024 году Российская Федерация примет председательство в международном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), играющем значительную роль в решении многих глобальных и региональных вопросов. Главное мероприятие председательства – встреча глав государств (Саммит БРИКС) – пройдет в Казани, которая официально утверждена столицей председательства.

Соответствующий Указ № 236 от 3 апреля подписан и опубликован на портале правовой информации. Председателем Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 назначен помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«У нас высокие ожидания в связи с председательством России в БРИКС в 2024 году. Мы продолжим системный диалог с международным сообществом в лице стран «пятерки» и дружественных стран-партнеров, будем взаимодействовать по всем направлениям – от торговли до безопасности. Проведение мероприятий председательства в Казани – одном из самых комфортных и развитых городов России – будет способствовать нашему диалогу и укреплению позитивной повестки», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

По его словам, 2024 год поможет России найти новые точки роста и развития, в том числе благодаря председательству в БРИКС. «В планах – более 100 мероприятий всех форматов», – добавил он.

БРИКС – межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее Россия принимала председательство в БРИКС в 2009, 2015 и 2020 годах.

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