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Бизнес

Обнулить налоги: в Госдуме предложили способ поддержать бизнес

«Бизнес не будет просить субсидии у Мишустина» — депутат Катасонов о новом законопроекте

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Елена Афонина/ТАСС
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предусматривающий обнуление ставок по налогам на имущество организаций и физических лиц и по земельному налогу на время действия ограничительных мер. Но собеседники «Газеты.Ru» уверены, что любые попытки снизить налоговую нагрузку на бизнес обречены на провал.

Парламентарий предлагает дополнить Налоговый кодекс положением об установлении нулевой ставки для предпринимателей на период ограничительных мер, которыми следует считать не только карантинные ограничения, но режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и ситуации повышенной готовности.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что такая мера позволит предпринимателям высвободить средства на выплату зарплат работникам в условиях уже знакомых им нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Правительство инициативу депутата не поддержало. В отзыве кабмина говорится, что налог на имущество организаций относится к региональным налогам, земельный налог и налог на имущество физлиц — к местным налогам, и реализация законопроекта приведет к выпадению доходов региональных и местных бюджетов.

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При этом уточняется, что у региональных властей, законодательных органов исполнительной власти городов федерального значения, а также муниципальных образований уже есть полномочия определять налоговые льготы, в том числе и при реализации ограничительных мероприятий в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Однако сам Сергей Катасонов «крест» на своем законопроекте не ставит. «Закон должен быть рамочный, решения должны приниматься на местах – в субъектах. И в отзыве правительства об этом и говорится», — сказал депутат «Газете.Ru». По его мнению, Госдума нового созыва с учетом ее новых полномочий может такой закон принять, так как он выгоден всем. «Бизнес выживет в сложных условиях, а субъекты не должны будут выделять лишние деньги для его поддержки или просить субсидии у Мишустина», — сказал он.

Выпадающие доходы бюджетов будут, но это лучше, чем если они потеряют налогоплательщиков, уверен депутат. В среднем регионы могут недополучить 100 млн рублей каждый. Поэтому Катасонов считает, что в регионах его инициативу поддержат. Но в некоторых регионах сложилось иное мнение

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин в беседе с «Газетой.Ru» назвал инициативу депутата «предвыборной активностью».

«Любые выпадающие доходы должны чем-то компенсироваться, и по бюджетному законодательству и по жизни, из представленной информации не понятны источники компенсации — есть ли они вообще, — парирует Губин. — Для бизнеса предложены на период пандемии несколько пакетов мер, часть которых действуют и по настоящее время. Кроме того существуют иные меры поддержки: субсидирование, компенсация процентной ставки, льготные кредиты, фонд микрозаймов, гарантийный фонд, фонд развития Алтайского края и другие».

В том, что законопроект будет принят, сомневаются и бизнесмены. Основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова сказала «Газете.Ru», что «законопроект можно вообще не читать, так как правительство дало отрицательное заключение».

«Ведь как обычно, реализация законопроекта приведет к выпадению доходов из бюджета», — сказала Татулова, отметив, что за две недели действия QR-кодов в Москве закрылось почти 200 ресторанов, а за весь прошлый год — 220.

«Принятие данного закона вызывает большой скепсис, так как в пандемию в бюджете денег стало существенно меньше, и поэтому все инициативы, направленные на снижение доходов бюджета, крайне редко получают поддержку», — поделился своим мнением с «Газетой.Ru» генеральный директор компании «Finhelp» Павел Вешаев.

К тому же, основные налогоплательщики имущественных налогов — средний и крупный бизнес (около 360 тысяч компаний), а от локдаунов страдает в основном малый бизнес, который использует льготный налоговый режим и не платит данные налоги, отмечает Вещаев. И рассчитывать на их отмену даже в чрезвычайных ситуациях нет смысла, поскольку имущественный и земельный налоги приносят бюджету около 750 млрд рублей в год.
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«Имущественный налог в последние годы стал для бизнеса заметным бременем, в первую очередь из-за резкой переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости. И конечно, освобождение от него на период ограничительных мер стало бы подспорьем [для бизнеса]», — считает Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Однако, по его словам, законопроект Катасонова нарушает существующую логику «вертикали» налоговой системы. Налоги на имущество организаций и физлиц (включая ИП) зачисляются в региональные и местные бюджеты соответственно. И устанавливать льготы по этим налогам уполномочены именно представительные органы региона или муниципалитета.

Правда далеко не все они пользуются такой возможностью. В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова отмечают, что в 2020 году ставки по налогу на имущество организаций были снижены только примерно в половине субъектов РФ (около 40 субъектов), порядка 45 регионов используют максимальную ставку в 2% без каких-либо изъятий, либо с минимальными изъятиями для бизнеса. В отношении субъектов МСП, применяющих специальные режимы налогообложения, пониженные ставки применяются только в 11 регионах.

«Очевидно, законопроект Катасонова предполагает «принудительное», без уточнения позиции регионов, обнуление налога при вступлении в силу ограничительных мер. Но вряд ли возможно увязать действие таких мер, которые изобретаются властями практически на ходу, изменяются и отменяются (недавний пример с QR-кодами в Москве это подтверждает) с таким резким и однозначным шагом, меняющим параметры регионального бюджета. Кроме того, все имущество разное, и не все оно перестает использоваться даже при ограничениях, поэтому в логике финансовых властей такая льгота может представляться необоснованной», — подытожил Титов.

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