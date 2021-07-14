Печатный станок перегрелся. Но США все равно будут наращивать госдолг

Инфляция в США достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. Ситуация в экономике схожа с той, что сложилась в 2008 году перед кризисом, предупреждают многие аналитики. Такие опасения повышают инфляционные ожидания и вынуждают регулятор перейти к решительным действиям.

Представляя полугодовой доклад 13 июля, председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция заметно ускорилась и, с очень высокой долей вероятности, останется на таком уровне в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть.

«Высокий спрос в секторах, где производственный дефицит или другие ограничения предложения сокращают производство, привел к быстрому росту цен на некоторые товары и услуги, который должен частично повернуться вспять, когда эффект от дефицита исчезнет», — заявил он.

Фактически это означает, что ФРС будет вынуждена повысить ключевую ставку — еще в середине июня предполагалось, что это может произойти в конце следующего года, но сейчас мнение большинства аналитиков склоняется к началу 2022-го как дате роста показателя. Само повышение ключевой ставки в США повлечет за собой ряд негативных факторов, которые скажутся на частном и финансовом секторах экономики.

По мнению авторов Telegram-канала «MMI Market Sentiment Index»,

если цифры значимо превысят ожидания, то спекуляции на тему скорого ужесточения денежно-кредитной политики могут вновь всколыхнуть рынки и стать поводом для перераспределения активов инвесторов в пользу менее рисковых, что по сути означает отток капитала из активов развивающихся стран.

По прогнозу, опубликованному на этом канале, если цены продолжат расти теми же темпами, что и последние три месяца, то в ближайшие 12 месяцев для базовой инфляции ожидается рост до 10,6%, а для общей — 9,7%.

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Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики сходятся во мнении, что

антикризисные меры, принятые президентами Джо Байденом и Дональдом Трампом для ликвидации последствий коронакризиса (в частности, несколько триллионных пакетов поддержки), привели к перенасыщению американской экономики деньгами.

«Разумеется, и антикризисный план Байдена, и меры стимулирования экономики при Трампе — это все звенья одной цепи. Когда для восстановления экономики ФРС вливает ликвидность в рынки, это неминуемо приводит к росту инфляции в США», — заявил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в разговоре с «Газетой.Ru».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в свою очередь согласился с тем, что антикризисный портфель Байдена определенно сыграл свою роль в ускорении темпов инфляции США. По его мнению, это преимущественно случилось из-за того, что полученные выплаты американцы направили не на стимулирование спроса в экономике, а на собственные нужды: закрытие долгов, накопления на черный день или инвестирование. Но Васильев подчеркивает, что

в силу такого распределения средств в экономике назревает очередной пузырь, который может вылиться в повторение кризисной ситуации 2008-го, когда американцы тратили значительное количество средств на спекулятивные игры на рынке недвижимости.

Другой причиной, послужившей разгону темпов инфляции, ученый называет повышение цен на бензин. Он отмечает, что этому поспособствовала политика администрации, которая начала менять курс на «зеленую» энергетику, что повлекло за собой ряд ограничительных мер в области углеводородной экономики.

Жесткий подход

Все предпосылки намекают на ужесточение денежно-кредитной политики, и многие инвесторы опасаются повышения ключевой ставки. Однако Васильев пояснил, что ФРС, скорее всего, пока не намерена прибегать к таким мерам.

«Пока что они считают, что смогут решить проблему урегулированием объемов денежной массы. Но не хотят повышать ключевую ставку, чтобы не связывать по рукам и ногам финансовый сектор и фондовые рынки», — уточнил эксперт.

Он считает, что это не самый быстрый и эффективный метод, однако, скорее всего, именно его и используют, так как попытки перенаправить деньги из финансового сектора в реальный не срабатывают.

«В таких условиях, если ФРС начнет повышать ставку и при этом будет расти госдолг США, может произойти очередной кризис, который перекинется на многие страны»,

— добавил главный аналитик AMarkets Деев Артем.

Несмотря на очевидную проблему перегрева «печатного станка», эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков полагает, что повышение ставки ФРС при такой инфляции вряд ли приведет к снижению эмиссии нового госдолга.

Он объяснил это тем, что чистые процентные расходы находятся на довольно низком уровне, а ожидаемый экономический рост вместе с ростом налогов поспособствуют комфортному уровню обслуживания госдолга.

Отметим, что в своем долгосрочном прогнозе после 2030 года Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям будет неуклонно расти, достигнув 4,8% к 2050 году, а государственный долг вырастет до 195% от ВВП (прогноз на 2021 год — 100,1%, рекорд был в 1946 году — 106%).

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов это мнение не разделяет. Он считает, что повышение ставки в таких условиях может избавить от необходимости в новых заимствованиях.

«По нашим ожиданиям ФРС начнет повышение ставки в 2023 году, а это означает, что только к середине 2024 года регулятор может дойти до ключевой ставки в 1%», — прогнозирует аналитик.

Он также уточняет, что такое может произойти только в условиях уверенного экономического роста. С учетом новых фискальных мер, а именно налоговой реформой Джо Байдена, которая также увеличит доходы бюджета, это поможет снизить дефицит бюджета, а вместе с ним и потребность в наращивании госдолга.

Заплатят развивающиеся страны

Еще одно опасение, озвученное экспертами, состоит в том, что повышение ставки ФРС при высокой инфляции может привести к росту доходности казначейских бумаг, что создает риск отвлечения внимания от развивающихся рынков.

Меркулов считает, что такой активный рост инфляции — явление временное, что подтверждается игнорированием рынка капитала новостей о нем. Он также добавил, что

инвестиции в США, скорее всего, замедлятся к середине 2022 года, поскольку внимание инвесторов переключится на европейский рынок или рынки развивающихся стран.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» в свою очередь уточняет, что существует несколько факторов, которые могли бы повлиять на уровень доходности казначейских облигаций США.

«В том числе это касается уровня покупок ценных бумаг ФРС США в рамках количественного смягчения, а также действий других центробанков», — говорит он.

То есть в том случае, если ФРС поднимет ставку раньше, чем ожидается, а другие центральные банки не поменяют свою политику, инвесторы за пределами США будут покупать американские государственные облигации, из-за чего их доходность не будет сильно меняться. Такой же результат ожидается, если начнется период роста ставок во всем мире.

«Если же в США вырастет доходность, а в развивающихся рынках будет расти инфляция при неизменной ставке, – тогда есть риск, что развивающиеся рынки станут менее привлекательными и инвесторы отправятся на рынки США»,

— предупреждает Новиков.