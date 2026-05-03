«Пари НН» уступил «Ахмату» в первом матче под руководством нового тренера

«Пари НН» проиграл «Ахмату» в РПЛ в первом матче тренера Гаранина

Нижегородский «Пари НН» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 0:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте счет открыл нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев. На 60-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура удвоил преимущество хозяев.

«Нижний Новгород» провел первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, сменившего Алексея Шпилевского. Команда потерпела третье поражение подряд.

«Ахмат» одержал первую победу за шесть матчей чемпионата. Грозненцы набрали 35 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 22 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 10 мая примет махачкалинское «Динамо», а «Нижний Новгород» 11 мая дома сыграет с ЦСКА.

