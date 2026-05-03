Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Пари НН» уступил «Ахмату» в первом матче под руководством нового тренера

«Пари НН» проиграл «Ахмату» в РПЛ в первом матче тренера Гаранина
Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Нижегородский «Пари НН» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 0:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте счет открыл нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев. На 60-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура удвоил преимущество хозяев.

«Нижний Новгород» провел первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, сменившего Алексея Шпилевского. Команда потерпела третье поражение подряд.

«Ахмат» одержал первую победу за шесть матчей чемпионата. Грозненцы набрали 35 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 22 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 10 мая примет махачкалинское «Динамо», а «Нижний Новгород» 11 мая дома сыграет с ЦСКА.

Ранее в «Краснодаре» высказались об отмененном голе.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!