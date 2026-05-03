Дети с перевернувшегося на Москве-реке катера попали в больницу

Baza: двух детей госпитализировали после опрокидывания катера в Красногорске

После опрокидывания катера на Москве-реке в Красногорске дети двух и четырех лет госпитализированы с переохлаждением, пишет Baza.

Telegam-канал уточняет, что их доставили в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского. Находившиеся на катере взрослые от госпитализации отказались.

По предварительной информации, причиной ЧП мог стать перегруз лодки. Из-за того что на борту слишком много людей, при совершении маневра судно перевернулось.

112 сообщает другую версию ЧП: опрокидывание катера могло произойти из-за столкновения резиновой и самодельной лодок.

До этого стало известно, что некоторые пассажиры перевернувшегося катера не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам. Кроме того, очевидцы рассказали, что капитан арендованного судна был пьян, а на борту произошла драка.

Ранее на Москве-реке перевернулся катер с полицейскими.