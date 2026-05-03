На Москве-реке перевернулся катер с детьми

РЕН ТВ: катер с детьми перевернулся на Москве-реке в районе Красногорска

Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в районе Красногорска. Об этом сообщает в Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Из воды вытащили 12 человек, семь из них — несовершеннолетние», — рассказал он.

Спасатели доставили пострадавших на берег к медикам. Их состояние уточняется. Причина ЧП пока неизвестна.

До этого два теплохода столкнулись в Ростовской области. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили: инцидент произошел вечером 28 апреля. Суда столкнулись правыми бортами на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Оба теплохода получили механические повреждения корпусов.

25 апреля стало известно, что теплоход «Павлин» затонул в Амурской области. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ЧП произошло в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей ФБУ «Администрация Амурводпуть». Судно находилось на зимнем отстое.

Ранее три катера загорелись на берегу Москвы-реки.