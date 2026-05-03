Зеленский обсудил «ослабление России» на встрече со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ереване.

Глава республики уточнил, что они обсудили ослабление России, в том числе борьбу с «теневым флотом» (танкерами, перевозящими российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции), и оборонную поддержку республики в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List/Список приоритетных потребностей Украины, позволяющий централизованно покупать оружие для ВСУ: страны-участницы вносят деньги на спецсчет НАТО, на них приобретается американское вооружение) .

Президент Украина подчеркнул, что страна готова к следующему раунду переговоров по мирному урегулированию в трехстороннем формате.

«Ценим позицию Великобритании по продолжению давления на Россию. Это действительно важно», — отметил Зеленский.

Он добавил, что на встрече речь шла о поддержке украинского энергетического сектора. Лидер республики подчеркнул, что Европе важно разработать совместную систему противовоздушной обороны для защиты от «угроз со стороны России».

Накануне стало известно, что Зеленский начал менять подход к конфликту с РФ из-за разочарования в действиях США. По данным СМИ, Киев все меньше рассчитывает на Вашингтон и прорабатывает сценарии действий без его прямого участия, включая поиск новых площадок для переговоров. В то же время американский лидер признал, что, хотя США и не отказываются от участия в урегулировании, достичь его будет непросто.

Ранее Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев.