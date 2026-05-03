Посольство РФ в Швеции выясняет, есть ли россияне на задержанном судне

Посольство России выясняет, находятся ли на борту задержанного танкера российские граждане, однако ответа пока не последовало. Об этом сообщает РИА Новости.
«Посольство России в Швеции направило Береговой охране Швеции запрос с целью уточнить, имеются ли на борту задержанного судна российские граждане. Официального ответа пока не поступало», — сообщили в российской дипмиссии.
3 мая береговая охрана Швеции совместно с полицией поднялась на борт танкера Jin Hui под сирийским флагом у Треллеборга на юге королевства. В публикации отмечается, что сотрудники береговой охраны поднялись на судно в 15:00 мск, когда оно проходило в Балтийском море. Судно, вероятно, разгружено. Пункт назначения неясен, сообщили власти.
Корабль находится в нескольких санкционных списках, в том числе Евросоюза и Великобритании. Береговая охрана считает, что судно было зарегистрировано под ложным флагом, поскольку существует ряд неясностей относительно статуса флага судна, следовательно оно не соответствует требованиям мореходности, которые установлены в международных правилах и соглашениях.
Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».