США передали Пакистану ответ на предложение Ирана по урегулированию

США передали Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, ответ на предложение Ирана по прекращению войны, состоящее из 14 пунктов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает иранский телеканал SNN.

«США передали Пакистану ответ на иранское предложение из 14 пунктов, иранские власти сейчас рассматривают его», — сказал дипломат.

Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США Дональд Трамп при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.

Ранее глава Белого дома рассказал Путину о положении Ирана.