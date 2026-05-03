В Шереметьево рассказали об усиленном контроле заграничных пассажиров

Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров, прибывающих из-за рубежа, об увеличении времени прохождения послеполетных формальностей из-за усиления контроля, воздушная гавань работает штатно. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В Шереметьево добавили, что скопления пассажиров не связаны с введением временных ограничений, а длительность прохождения послеполетных формальностей связана с полным досмотром при прохождении таможенного контроля.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево люди часами не могут получить свой багаж.

Утром 3 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево были сняты. В Росавиации отмечали, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Начиная с ночи, Москву периодически пытаются атаковать украинские дроны. Общее число сбитых беспилотников к настоящему моменту достигло восьми.

