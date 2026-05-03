Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Появились подробности о перевернувшемся на Москве-реке катере

Mash: перевернувшимся на Москве-реке катером управлял нетрезвый капитан
Telegram-канал «Mash»

Некоторые пассажиры перевернувшегося на Москве-реке катера не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам. Об этом сообщает Mash.

По словам очевидцев, капитан арендованного катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка.

На видео с места происшествия свидетели добавили, что всех пострадавших забрали, а катер отбуксировали к берегу.

До этого стало известно, что в районе Красногорска на Москве-реке перевернулся катер с детьми. Из воды вытащили 12 человек, семь из них оказались несовершеннолетними. Спасатели доставили пострадавших к медикам.

Прошлой осенью в районе села Просек на Волге перевернулась лодка с тремя мужчинами. Очевидцы с проплывавшего мимо судна спасли двух человек. Третий мужчина не выжил.

После инцидента в МЧС напомнили, что нельзя выходить на реку в шторм, на неисправной лодке, без средств связи и, не ставя в известность близких. Кроме того, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!