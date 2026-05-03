Появились подробности о перевернувшемся на Москве-реке катере

Некоторые пассажиры перевернувшегося на Москве-реке катера не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам. Об этом сообщает Mash.

По словам очевидцев, капитан арендованного катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка.

На видео с места происшествия свидетели добавили, что всех пострадавших забрали, а катер отбуксировали к берегу.

До этого стало известно, что в районе Красногорска на Москве-реке перевернулся катер с детьми. Из воды вытащили 12 человек, семь из них оказались несовершеннолетними. Спасатели доставили пострадавших к медикам.

Прошлой осенью в районе села Просек на Волге перевернулась лодка с тремя мужчинами. Очевидцы с проплывавшего мимо судна спасли двух человек. Третий мужчина не выжил.

После инцидента в МЧС напомнили, что нельзя выходить на реку в шторм, на неисправной лодке, без средств связи и, не ставя в известность близких. Кроме того, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.