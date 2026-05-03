Игрок «Спартака» Заболотный сдал положительный допинг-тест

Российский нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик был дисквалифицирован на четыре года из-за мельдония.