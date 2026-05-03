Ространснадзор контролирует ситуацию с выдачей багажа в Шереметьево

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что персонал аэропорта предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев.

О проблемах с выдачей багажа в московском аэропорту писал Telegram-канал Baza. По его данным, сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и проверяют абсолютно всех. Из-за этого скопились гигантские очереди, а время ожидания выхода из аэропорта кратно увеличилось. Как отмечают журналисты, очередь собирается и на выход из аэропорта.

Утром 3 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево были сняты. В Росавиации отмечали, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

