«Смехопанорама»: комментатор об отмене гола «Краснодара» в матче с «Акроном»

Известный российский комментатор Денис Казанский в своем Telegram-канале возмутился из-за отмены гола игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном».

«Но куда больше вопросов по отмене гола Кордобы в Самаре. Если это нарушение правил, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал? Смехопанорама!» — написал он.

Кордоба поразил ворота соперников на 53-й минуте, однако гол был отменен после вмешательства VAR.

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов.

«Краснодар» после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского «Зенита». «Акрон» расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.

